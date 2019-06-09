Gece sınıra askeri sevkiyat
Türkiye'nin çeşitli birliklerden gönderilen askeri personel ve zırhlı personel taşıyıcı askeri araç konvoyu, gece Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden Suriye sınır hattına doğru hareket etti.
- İHA
Güvenlik önlemleri altında şehir merkezinde ilerleyen askeri araçların Kırıkhan ilçesindeki konvoyunu gören vatandaşlar, konvoyun önünü keserek askere selam verdi. Askeri personeller ise selam duran gençlere siren çalarak karşılık verdi.
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