Gece ve sabah saatlerine dikkat! Birçok kurum ve kuruluş peş peşe uyarı geçti

İstanbul'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan sis etkisini sürdürüyor. Sis nedeniyle zor anlar yaşayan sürücüler, trafikte kontrollü şekilde ilerledi. Sis nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ise İstanbul Valiliği, Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ ve Türk Hava Yolları vatandaşları uyardı.

İSTANBUL VALİSİ YERLİKAYA'DAN SİS NEDENİYLE OLUŞABİLECEK AKSAMALARA KARŞI UYARI

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sis nedeniyle görüş mesafesinde azalma ve ulaşımdaki aksamalara karşı vatandaşları uyardı.

Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün verilerine göre, İstanbul'da özellikle gece ve sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere sis beklendiğini belirterek, "Görüş mesafesinde azalma, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı lütfen dikkatli ve tedbirli olalım." ifadelerine yer verdi.

YOLCULARA SİS UYARISI YAPILDI

Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ (HEAŞ), sis nedeniyle Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan gerçekleşecek seferlerde yaşanabilecek iptal ve gecikmelere karşı yolculardan uçuşlarını takip etmelerini istedi.

HEAŞ'tan yapılan açıklamada, Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı uçuşlarında, 3 ve 4 Ocak tarihlerinde gece saatlerinden öğle saatlerine kadar yoğun sis beklendiği belirtilerek, "Uçuşlarda aksamalar ve iptaller yaşanması beklenmekte olup, tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili hava yolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

48 UÇUŞ İPTAL EDİLDİ

Tük Hava Yollarının (THY) alt markası AnadoluJet, yarın Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan gerçekleştirilmesi planlanan 48 uçuşun iptal edildiğini duyurdu.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, "Düşük görüş Sabiha Gökçen Havalimanı'nda operasyonu olumsuz etkilemektedir. Meteorolojik Acil Durum Komitesi'nin toplantısı sonrası alınan kararla yarın AnadoluJet tarafından icrası planlanan, Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı toplam 48 uçuşumuz iptal edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.