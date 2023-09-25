İSTANBUL 28°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Eylül 2023 Pazartesi / 11 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,1977
  • EURO
    28,9697
  • ALTIN
    1681.35
  • BIST100
    8039.18
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Güncel

Gece yarısı gaz kokusu paniği! Nedeni belli oldu

Kırıkkale'de gece yarısı şehri etkisi altına alan gaz kokusu vatandaşları tedirgin etti. Belediyeden yapılan açıklamada da gaz kokusunun TÜPRAŞ rafinerisinden kaynaklandığı belirtildi.

IHA25 Eylül 2023 Pazartesi 07:14 - Güncelleme:
Gece yarısı gaz kokusu paniği! Nedeni belli oldu
ABONE OL

Kırıkkale'de gece saatlerinde şehir genelinde hissedilen gaz kokusu vatandaşları tedirgin etti. Vatandaşları rahatsız eden gaz kokusu rüzgarın da etkisiyle birçok mahalleye yayıldı. Bazı vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından kokunun kaynağına yönelik çalışma başlatıldı. Kırıkkale Belediyesi de, kokunun kaynağı ile ilgili açıklama yaptı. Gaz kokusunun TÜPRAŞ Kırıkkale Rafinerisindeki dolum tesislerinden kaynaklandığı belirtilen açıklamada, rüzgarın da etkisiyle kokunun şehrin bazı bölgelerinde hissedildiği aktarıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.