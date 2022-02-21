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Gece yarısı sanayi sitesine girmek isteyen 2 kişi ile bekçi arasında kavga çıktı: 1 ölü, 1 yaralı

Balıkesir'de organize sanayi sitesinin bekçisi Metin Ö., (57), gece yarısı sıralarında sanayi sitesine girmek isteyen Erdoğan Gönül (44) ile Kadir T'ye (23) çıkan kavgada pompalı tüfekle ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği Gönül hayatını kaybetti, Kadir T. ise hastanede tedaviye alındı.

DHA21 Şubat 2022 Pazartesi 10:00 - Güncelleme: 21 Şubat 2022 Pazartesi 10:00
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Olay, dün saat 23.00 sıralarında Edremit ilçesinin kırsal Yolören Mahallesi'nde meydana geldi. Organize sanayi sitesine gelen Erdoğan Gönül ve Kadir T., iddiaya göre içeri girmek istedi. Sanayi sitesinin bekçisi Metin Ö. izin vermeyince tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Metin Ö., kendisini darbeden Erdoğan Gönül ile Kadir T.'ye yanındaki pompalı tüfekle ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği Gönül ile Kadir T. kanlar içinde yere yığıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Erdoğan Gönül'ün yaşamını yitirdiği tespit edildi. Kadir T. ise Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Gönül'ün cenazesi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Metin Ö., jandarma tarafından gözaltına alındı. (DHA)

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