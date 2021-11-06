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Gece yarısı video yayınladı! Şehit ağabeyinden değil Akşener'den özür diledi

Bingöl'de şehit yakınına küfreden ve görüntülere rağmen kendisini savunan İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, gece yarısı özür videosu yayınladı. Şehit ağabeyi Gümren'e iftira atan Türkkan, Akşener ve partili arkadaşlarından özür dilerken, şehit yakınından ise özür dilemedi.

6 Kasım 2021 Cumartesi 02:48 - Güncelleme: 6 Kasım 2021 Cumartesi 02:54
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve heyeti, Bingöl'de esnaf ziyaretlerinde bulunduğu sırada, şehit ağabeyi Tahir Gümren'e ettiği küfürle vatandaşların tepkisini üzerine çeken İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, sosyal medya hesabından özür videosu yayınladı.

Yaşanan olayı talihsizlik olarak niteleyen Lütfü Türkkan, şehit ağabeyini suçlayan ifadeler kullandı. Türkkan, şehit ağabeyi Gümren'in kendisine hakaret ettiğini ileri sürdü.

Ağza alınmayacak hakaret için "sinir gerginliğiyle oldu" yorumunda bulunan Türkkan, Akşener ve partili arkadaşlarından özür dilerken şehit ağabeyi Gümren'den özür dilemedi.

ŞEHİT AĞABEYİ ŞİKAYETÇİ OLDU

Şehit ağabeyi Tahir Gümren, İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın kendisine küfretmesi nedeniyle Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi oldu.

Şehit yakınına küfür eden Lütfü Türkkan'a tepki yağdı

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