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Gecekonduda da çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti

Beykoz'da gecekonduda çıkan yangında, evde yalnız yaşayan kişi hayatını kaybetti.

AA4 Aralık 2021 Cumartesi 22:33 - Güncelleme: 4 Aralık 2021 Cumartesi 22:34
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Alınan bilgiye göre, Yenimahalle Küçüksu Caddesi 351 numarada bulunan gecekondudan dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

Alevler kısa sürede evin tamamına yayılırken, olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

Ekipler, yangını söndürdükten sonra evde yalnız yaşayan Ahmet Cebeci'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Evdeki incelemenin ardından Ahmet Cebeci'nin cenazesi, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yangının evdeki sobadan kaynaklandığı öğrenildi.

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