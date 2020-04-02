İSTANBUL 10°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,6535
  • EURO
    7,2957
  • ALTIN
    343.59
  • BIST100
    88826.3
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Geçen yaz kaybolmuştu... Cansız bedeni ormanlık alanda bulundu
Güncel

Geçen yaz kaybolmuştu... Cansız bedeni ormanlık alanda bulundu

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde geçen yıl temmuz ayında kaybolan yaşlı kadının cesedi bulundu.

AA02 Nisan 2020 Perşembe 15:51 - Güncelleme: 02 Nisan 2020 Perşembe 15:51
ABONE OL

Jandarma ekipleri, devriye görevi sırasında Yağcılar Mahallesi'ne 6 kilometre uzaklıkta ormanlık alanda çürümüş bir ceset gördü.

Alzaymır hastası Sevim Güler'e ait olduğu belirlenen ceset, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

İlçeye bağlı Yağcılar Mahallesi'nde ikamet eden alzaymır hastası Sevim Güler (77), geçen sene 29 Temmuz'da evinin yakınında kaybolmuştu. Yaşlı kadını arayan ve kendi çabalarıyla bulamayan yakınları, jandarma ve AFAD ekiplerine durumu bildirmişti. Ekiplerin çalışması sonucu Güler'e ulaşılamayınca aramalara son verilmişti.

Egzersizi internet aracılığıyla evlere taşıyorlar

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

ABD üniversitesinde görevli profesörden çarpıcı sözler
ABD üniversitesinde görevli profesörden çarpıcı sözler

ABD üniversitesinde görevli profesörden çarpıcı sözler

Başkan Erdoğan'ın talimatıyla harekete geçilmişti... Teşekkür yağdı, Türkiye'yi örnek gösterdiler
Başkan Erdoğan'ın talimatıyla harekete geçilmişti... Teşekkür yağdı, Türkiye'yi örnek gösterdiler

Başkan Erdoğan'ın talimatıyla harekete geçilmişti... Teşekkür yağdı, Türkiye'yi örnek gösterdiler

Her şey tersine döndü
Her şey tersine döndü

Her şey tersine döndü

Trump: Uyarıyoruz, bunun bedelini ödersiniz!
Trump: Uyarıyoruz, bunun bedelini ödersiniz!

Trump: Uyarıyoruz, bunun bedelini ödersiniz!
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.