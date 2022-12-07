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Geçen yıl orman yangınında zarar gören Antalya'da yeni bir köy inşa edildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ), geçen yıl orman yangınında zarar gören Antalya Akseki Kepezbeleni Mahallesi'ne yeni bir köy inşa edildi.

AA7 Aralık 2022 Çarşamba 15:24 - Güncelleme:
Geçen yıl orman yangınında zarar gören Antalya'da yeni bir köy inşa edildi
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TOKİ'den yapılan açıklamaya göre, Antalya'nın Akseki ilçesi Kepezbeleni Mahallesi'nde geçen yıl yaşanan yangının hemen ardından sahada hasar tespit çalışmaları gerçekleştirildi. Yeni evler yöresel mimariye uygun, iki katlı olacak şekilde planlandı.

Kısa sürede ihale sürecinin tamamlanmasının ardından köy evlerinin yapımına başlandı ve mahalleye 64 yeni ev inşa edildi. İnşası tamamlanan evler bu ay içerisinde hak sahibi vatandaşlara teslim edilecek.

Evler 3+1 ve 2+1 iki katlı olarak yöresel mimariye uygun şekilde yapıldı. Mahalleye köy konağı ve şadırvan yapıldı. İçme suyu hatları çekilen, yeniden elektrik direkleri dikilen yerleşim bölgesi, "tatil köyü" görünümüyle dikkat çekiyor.

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