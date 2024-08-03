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  • Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,06 arttı! Antalya'ya turist akını
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Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,06 arttı! Antalya'ya turist akını

Antalya'ya yılın 7 ayında gelen turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,06 artış gösterdi. Buna göre şehre gelen turist sayısı 9 milyon 58 bin 186'ya ulaştı.

AA3 Ağustos 2024 Cumartesi 16:22 - Güncelleme:
Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,06 arttı! Antalya'ya turist akını
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1 Ocak-31 Temmuz döneminde kente en fazla turist gönderen ülke 2 milyon 40 bin 316 misafirle Rusya oldu. Rusya'yı 1 milyon 770 bin 225 turistle Almanya, 874 bin 356 turistle İngiltere izledi.

Bu ülkeleri Polonya, Hollanda, Kazakistan, Romanya, Ukrayna, Çek Cumhuriyeti ve Slovakya takip etti.

Kente yılın 7 ayında gelen turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,06 artarak 9 milyon 58 bin 186'ya ulaştı.

- TEMMUZ AYINDA 2 MİLYON 742 BİN TURİST GELDİ

Antalya'ya temmuzda gelen turist sayısı ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,71 artışla 2 milyon 742 bin 965 oldu.

Geçen ay Antalya'ya en çok ziyaretçi 598 bin 40 ile Rusya Federasyonu'ndan gelirken Almanya 441 bin 718 ziyaretçi ile ikinci, Polonya ise 223 bin 982 ziyaretçi ile üçüncü sırada yer aldı.

Polonya'yı sırasıyla İngiltere, Kazakistan, Romanya, Hollanda, Çek Cumhuriyeti, Slovakya ve Ukrayna takip etti.

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