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Güncel

Geçmişi 3. yüzyıla kadar dayanan antik kentte, ekipler kazı çalışmalarını sürdürüyor

Düzce'deki Prusias ad Hypium Antik Kenti'nde kazı çalışmaları devam ediyor. Düzce Belediyesi kazı ekibi, tiyatronun doğu aksında kazılara başlayarak batı aksında olan tarihi yapıları gün ışığına kavuşturacak.

AA7 Nisan 2022 Perşembe 12:36 - Güncelleme: 7 Nisan 2022 Perşembe 12:42
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Tarihi milattan önce 3. yüzyıla kadar dayanan antik kentte, Düzce Belediyesinin personel desteğiyle kazı çalışmaları yürütülüyor.

Düzce'nin tarihe açılan kapısı ve tarih turizminin odak noktası olma yolunda ilerleyen Konuralp bölgesinde kısa sürede gün yüzüne çıkarılan antik tiyatronun sahne bölümündeki çalışmaların tamamlanmasının ardından yan akslarda çalışma başlatıldı.

Düzce Belediyesi kazı ekibi, tiyatronun doğu aksında kazılara başlayarak batı aksında olan tarihi yapıları gün ışığına kavuşturacak.

  • Düzce
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