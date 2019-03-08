Geçmişini ve değerlerini kuşanan Türkiye

Bilal Erdoğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gençlere yeniden öz güven aşıladığını dile getirdi. Bu öz güven olmasa, 15 Temmuz gecesi milletin darbe girişimine ‘dur’ diyemeyeceğini, tankların önüne yatamayacağını söyleyen Erdoğan “Bu ülke önceden de darbeler gördü ama ilk defa bir millet tankların, topların, uçakların, helikopterlerin altında ölüme yürüdüyse, bu darbeyi savunmak için hayatını ortaya koyduysa, bu yeniden bir özgüven inşasının sonucu olduğunu için mümkün oldu.

Bir liderin aynı şekilde hayatı pahasına mücadelesinin sonucunda bu böyle oldu. Şimdi bu millet bu öz güveni kazandıysa, kazanıyorsa, bu gençlik bu özgüveni kuşanıyorsa demek ki 21’inci yüzyılda artık Türkiye geçmişini reddeden, geçmişiyle bağlarını koparan değil, geçmişini ve değerlerini yeniden kuşanan bir Türkiye demektir” dedi.

TARİHİMİZİ BİLECEĞİZ

Türkiye’nin gönül coğrafyasının çok geniş olduğunu belirten Erdoğan “Türkiye’nin dört köşesini kendi vatanımız olarak tanıyacağız, tarihimizi bileceğiz. Kılıçtan önce Anadolu’ya Alperenler girdi.Önce bu topraklarda yaşayan insanların gönüllerine girdiler” diye konuştu.