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Güncel

Geçmişte FETÖ'nün sahte ses kayıtlarını Meclis kürsüne taşıyan Kılıçdaroğlu'ndan itiraf

17/25 Aralık kumpasında FETÖ'nün ürettiği sahte ses kayıtlarını gerçekmiş gibi Meclis kürsüsüne taşıyan Kılıçdaroğlu, yıllar sonra dikkat çeken bir itirafta bulundu. Kendisi hakkında bazı kayıtların ortaya çıkacağı iddiasıyla ilgili 17/25 Aralık kumpasını örnek veren Kılıçdaroğlu “17/25 Aralık sürecinde de deep fake ile sahte ses kayıtları yaptılar.” dedi.

5 Mayıs 2023 Cuma 08:11 - Güncelleme:
Geçmişte FETÖ'nün sahte ses kayıtlarını Meclis kürsüne taşıyan Kılıçdaroğlu'ndan itiraf
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17/25 FETÖ kumpası ile Türkiye Cumhuriyeti'ne darbe operasyonları gerçekleştirilmiş ve FETÖ'nün emniyet ve yargı yapılanması Türkiye'ye bir yol çizmek ve ülkenin istikametini dizayn etmek için harekete geçmişti. FETÖ tarzı sahte ses kayıtları, iftira ve belgeler ile hükümet düşürülmek istenmişti.

KILIÇDAROĞLU SAHTE KAYITLARI MECLİS KÜRSÜSÜNE BİLE TAŞIDI

O günlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, mevzubahis sahte kayıtları canhıraş bir şekilde savunarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini hedef almaktan geri durmamıştı. Kılıçdaroğlu, o kayıtları Meclis kürsüsü dahil her fırsatta gerçekmiş gibi Türk halkına pazarlamıştı.

DÜN BAŞKA BUGÜN NEDEN BAŞKA?

TV kanalının canlı yayına çıkan Kılıçdaroğlu, kendisine söz konusu iddialarıyla ilgili gelen soruya şaşkına çeviren bir cevapla karşılık verdi.

Kılıçdaroğlu'nun kendisiyle ilgili gündeme gelen olası kayıtlar hakkında "FETÖ yöntemi, 17/25 Aralık Süreci'nde de deep fake ile sahte ses kayıtları yaptılar" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu'nun "itiraf" niteliğindeki sözleri dikkat çekti.

KILIÇDAROĞLU'NUN "U DÖNÜŞÜ"NÜN NEDENİ NE?

Kılıçdaroğlu'nun bu "U dönüşü" sosyal medyada da gündem oldu. Bazı Twitter kullanıcıları zamanlamanın manidarlığına dikkat çekerken "Kılıçdaroğlu'nun ortaya çıkmasından korktuğu ve ön aldığı bir şeyler mi var?" yorumlarında da bulunuldu.

  • deep fake
  • ses kayıtları
  • FETÖ
  • FETÖ kumpası
  • 17 25 aralık

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