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“Geçmişten gelen güçlü miras”

U.S. Polo Assn. 23/24 Kış sezonu geçmişten aldığı güçlü mirasını yepyeni bir imajla günümüze tekrar taşıyor. Kışın kendini yenileyen enerjisinden ilham alınarak hazırlanan koleksiyon tazeliği, canlılığı ve parıltıyı da beraberinde getiriyor.

26 Ocak 2024 Cuma 10:57 - Güncelleme:
“Geçmişten gelen güçlü miras”
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Sezonun zamansız ve klasik renkleri olan sarı, mürdüm ve lacivert tonları tüm göz alıcıyla dikkat çekiyor. Yeleklerden, sweatshirt'lere enerjisiyle göz dolduran parçalar kış stillerine canlı ve taze bir dokunuş katıyor. Sportif şıklığı öne çıkaran, birbiriyle uyumlu tasarımlar soğuk havalara meydan okuyarak kış stiliyle yeniliğe uyum sağlıyor.

U.S. Polo Assn. Kış 23/24 koleksiyonuyla bu sezon her alanda kullanım rahatlığı sağlayan şık ve spor tarzın öncüsü. Balıkçı yakalar, yumuşak tuşeli ekose trikolar, kaz tüyü montlar ve pastel tonlarla bütünleşen tasarımlar kışın sert ama huzurlu esintilerine eşlik etmeye hazır.

Zamansız çizgilerle hazırlanan gömlek ve pantolon takımlar ile stilini bir adım öteye taşıyan ve nesiller boyunca taşınacak bir mirasın öncülüğünü yine kendinden ödün vermeden daima koruyor. USPA gardıroplarının vazgeçilmez bir klasiği olan şişme yelekler hem kadınların hem de erkeklerin soğuk kış mevsiminde bir numaralı tercihi olurken aralarına yeni katılan hırkalar ve ekose desenli kazaklar yepyeni tasarımlarıyla fark yaratıyor.

Feminen duruşunu zarif tarzıyla birleştiren USPA kadını ise bu sezonda trendlere uygun güncel stilini koruyor. Çağdaş, cesur ve modern kadınların zamana meydan okuyan stilleri için hazırlanan bucket iplikten kapüşonlu trikolar, metal tokalı makosen ve yumuşak tuşeli trikolar USPA kadının şık ve zamansız stilini tamamlıyor.

Geçmişin güçlü mirasını bugüne yeni bir yorumla taşıyan baklava desenli trikolar, binici pantolonlar, kadife ceketler ve triko yelekler kombinlerin baş rolü olmaya aday.

  • USPA
  • Polo
  • Kış Modası
  • Geçmişten gelen güçlü miras

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