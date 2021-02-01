'Geçtiğimiz yıl 2 bin 454 evsizin konaklatılması sağlandı'

DHA 01 Şubat 2021 Pazartesi 12:12 - Güncelleme: 01 Şubat 2021 Pazartesi 12:12

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, Covid-19 hastalığının en çok etkileyebileceği kesimler arasında bulunan evsiz, mekânsız ve kimsesiz kişilerle ilgili hali hazırda devam etmekte olan 'Evsizlerin Konaklatılması' projesini 'Koronavirüsle Mücadele Kapsamında Evsizlere Konaklama Projesi' olarak güncellediklerini de hatırlattı. 81 İl Müdürlüğünün kimsesizlerin konaklama ihtiyaçlarını giderdiğini belirten Selçuk, ekiplerin çalışmaları hızla devam ederken vatandaşlardan gelen ihbarların da ivedilikle değerlendirildiğini ve bu kişilere ulaşmak için her türlü gayretin gösterildiğini kaydetti.

Bakan Selçuk, bu proje kapsamında 2020 yılında illerde evsiz, mekansız ve kimsesiz kişilerin tespit edilerek ülke genelinde toplamda 2 bin 454 kişinin konaklatılması sağlandığını açıkladı. Bakan Selçuk, konaklatılan kişilerin temizlik, sağlık, temel gıda, giyim ve diğer ihtiyaçlarının da giderildiğini belirterek, bu kapsamda oluşan giderlerin Bakanlıkça gönderilen yaklaşık 6 milyon TL kaynak ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca karşılandığını ifade etti. Bakan Selçuk, 2017-2020 döneminde Evsizlerin Konaklatılması Projesi kapsamında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına aktarılan kaynağın da 10 milyon TL’yi geçtiğini belirtti. Selçuk, 2021 yılında da evsiz, mekansız ve kimsesiz kişilerin ihtiyaçlarının karşılanması için bakanlık koordinasyonunda çalışmaların devam ettiğini kaydetti.