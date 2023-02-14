Cohen Ankara'da: Türkiye ve Türk halkıyla dayanışmaya devam edeceğiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'da İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen ile ortak basın toplantısı düzenledi.

İsrail Dışişleri Bakanı Cohen ise şu açıklamalarda bulundu:

İsrail hükümeti ve İsrail adına en içten başsağlığı dileklerimizi ve desteklerimizi iletmek istiyorum. Geçtiğimiz 100 yıl içinde en büyük felaketlerden biri bu.

Bu zor günlerde Türkiye ve Türk halkıyla dayanışmaya devam edeceğiz.

Resmi heyetlere ilaveten yüzlerce telefon alıyorum, İsrail halkından, STK'lardan Türkiye'ye gelmek, yardımcı olmak istiyorlar.

Depremden 12 saat sonra ilk ekibi gönderdik. Yüzbinlerce ton insani yardım sağlandı, sahra hastanesi kuruldu. Bugün ziyaret edeceğim. Türkiye İsrail'in 2012 yılındaki yangınında bize yardımcı olmuştu. Bunun için teşekkür etmek istiyorum.

İsrail 1999 depreminde de buradaydı. Biz burada olmaya devam edeceğiz.

Şunun haberini de vermek istiyorum, İsrail'den Türkiye'ye iki gün içinde uçuşlar başlayacak. 3 havayolu şirketimiz bu uçuşlara başlıyor.