İSTANBUL 9°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Şubat 2023 Salı / 24 Recep 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,847
  • EURO
    20,2588
  • ALTIN
    1127.22
  • BIST100
    4505.34
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Cohen Ankara'da: Türkiye ve Türk halkıyla dayanışmaya devam edeceğiz
Güncel

Cohen Ankara'da: Türkiye ve Türk halkıyla dayanışmaya devam edeceğiz

İsrail Dışişleri Bakanı Cohen, '(Kahramanmaraş merkezli depremler) Geçtiğimiz yüzyıl içinde yaşanan en büyük felaketlerden biri bu. İsrail 1999 depreminde de buradaydı. Biz burada olmaya devam edeceğiz. Bu zor günlerde Türkiye ve Türk halkıyla dayanışmaya devam edeceğiz.' dedi.

14 Şubat 2023 Salı 11:17 - Güncelleme:
Cohen Ankara'da: Türkiye ve Türk halkıyla dayanışmaya devam edeceğiz
ABONE OL

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'da İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen ile ortak basın toplantısı düzenledi.

İsrail Dışişleri Bakanı Cohen ise şu açıklamalarda bulundu:

İsrail hükümeti ve İsrail adına en içten başsağlığı dileklerimizi ve desteklerimizi iletmek istiyorum. Geçtiğimiz 100 yıl içinde en büyük felaketlerden biri bu.

Bu zor günlerde Türkiye ve Türk halkıyla dayanışmaya devam edeceğiz.

Resmi heyetlere ilaveten yüzlerce telefon alıyorum, İsrail halkından, STK'lardan Türkiye'ye gelmek, yardımcı olmak istiyorlar.

Depremden 12 saat sonra ilk ekibi gönderdik. Yüzbinlerce ton insani yardım sağlandı, sahra hastanesi kuruldu. Bugün ziyaret edeceğim. Türkiye İsrail'in 2012 yılındaki yangınında bize yardımcı olmuştu. Bunun için teşekkür etmek istiyorum.

İsrail 1999 depreminde de buradaydı. Biz burada olmaya devam edeceğiz.

Şunun haberini de vermek istiyorum, İsrail'den Türkiye'ye iki gün içinde uçuşlar başlayacak. 3 havayolu şirketimiz bu uçuşlara başlıyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.