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Geleceğe Nefes fidan sahiplenme kampanyası hedef aştı! 11 milyon fidan ne zaman dikilecek?

Geleceğe Nefes fidan sahiplenme kampanyası hedef aştı. Türkiye genelinde çıkan orman yangınlarında zarar gören alanların yeniden ağaçlandırma çalışmalarını dünyaya duyurmak, 11 milyon fidanı toprakla buluşturarak Guinness Rekorlar Kitabı’na girmek için başlatılan “Geleceğe Nefes-11 Milyon Fidan” kampanyasına yoğun ilgi gösterildi. 11 milyon fidan kısa sürede sahiplenildi. Tarım ve Orman Bakanlığı kampanyaya gösterilen ilgiye karşılık verdi ve fidan sahiplenme kampanyasına devam ettiğini duyurdu. Peki, 11 milyon fidan ne zaman dikilecek? Geleceğe Nefes fidan sahiplenme başvurusu nasıl yapılır? İşte tüm merak edilenler..

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Tarım ve Orman Bakanlığının başlattığı Geleceğe Nefes kampanyasında 11 milyon fidan hedefi aşıldı. 11 Kasım'da 11 milyon 47 bin 430 fidan dikilmesi hedeflenirken alınan karar ile 11 Kasım'dan sonra da fidanlar toprakla buluşturulmaya devam edecek.  11 milyon fidan ne zaman dikilecek? sorusunun yanıtı da tüm fidan sahiplenen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Kampanyaya katılan kişiler diledikleri ilimizi seçerek fidan dikme sertifikası alabiliyor. Geleceğe Nefes fidan sahiplenme kampanyasına dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. 
 
GELECEĞE NEFES FİDAN SAHİPLENME KAMPANYASI HEDEF AŞTI! 
Tarım ve Orman Bakanlığının başlattığı Geleceğe Nefes kampanyasında 11 milyon fidan hedefi aşıldı. 11 Kasım'da 11 milyon 47 bin 430 fidan dikilmesi hedeflenirken alınan karar ile 11 Kasım'dan sonra da fidanlar toprakla buluşturulacak. 
 

GELECEĞE NEFES KAMPANYASINA KATILMAK İÇİN TIKLAYINIZ 

 

 
Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan yeni açıklama şöyle; 
Teşekkürler Türkiye ‘Geleceğe Nefes’ seferberliğinde 11 Kasım 2019’da 81 ilde 2023 noktada dikilecek 11 milyon fidanı kısa sürede sahiplendiniz.
 
Gelecek nesillere daha yeşil bir Türkiye bırakmak konusundaki bu heyecana karşılık fidan sahiplenme kampanyamıza devam ediyoruz. Sahipleneceğiniz veya bağışlayacağınız fidanları 11 Kasım sonrasında da toprakla buluşturmaya devam edeceğiz.
 
Haydi Türkiye bir gün değil, her gün geleceğe nefes olmaya…
 

 
11 MİLYON FİDAN NE ZAMAN DİKİLECEK? 
Öğrencilerden askeri birliklere, sivil toplum örgütlerinden kamu kurum ve kuruluşlarına, esnafından işçisine kısaca 7 den 77’ye toplumun bütün kesimlerinden katılacak vatandaşlarımızın katkılarıyla 11 Kasım 2019 günü saat 11.11’de 81 ilimizde aynı anda 3 saatlik bir zaman dilimi içerisinde ülke genelinde 11 milyon adet fidanı toprakla buluşturacağız. 
 
11 Kasım’da, İzmir Karbağlar Tırazlı’da çıkan orman yangını neticesinde zarar gören alanlarla birlikte Muğla Dalaman’daki yanan ormanlık alanlar başta olmak üzere, 2019 yılı içerisinde orman yangınları neticesinde zarar gören ormanlık alanlarda da ilk fidanlar toprakla buluşturulacak.
 
Yapılacak ağaçlandırma etkinliği ile bir taraftan 7’den 77’ye toplumun bütün kesimlerinin toprakla buluşması hedeflenirken, diğer taraftan da son yıllarda ülke genelinde yürüttüğümüz ağaçlandırma çalışmalarını Dünya’ya duyurmak, dikkatleri Ülkemizin bu konuda yürüttüğü başarılı çalışmalara çekmek hedeflenmektedir.

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