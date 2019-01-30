Geleceğin dahileri Bilim Üsküdar'da

TÜBİTAK, Üsküdar Belediyesi ve T3 Vakfı işbirliğiyle oluşturulan Bilim Üsküdar’ın ilk faz açılışı kasım ayında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından gerçekleştirildi. İlk fazda Planetaryum, Bir Dünya Keşif Sergisi ve 5 farklı temadan oluşan eğitim atölyeleri halkın hizmetine sunuldu. İkinci ve üçüncü fazın açılmasıyla da 8 farklı tematik sergi alanının hizmet vermesi planlanıyor.Ülkemizin bilim ve teknoloji alanındaki çalışmalarına öncülük edebilecek, geleceğe ışık tutan bir nesil yetiştirmeyi amaçlayan Bilim Üsküdar, atölye çalışmalarıyla çocuklara evrenin ve doğanın kapısını aralıyor. Uygulamalı etkinlikler içeren bilim merkezi, ziyaretçilere faal olarak gezebilecekleri, dokunabilecekleri, deneyleyebilecekleri dinamik ortamlar sunuyor. Şimdiye kadar atölye eğitimi almış öğrenci sayısının 7 bin 500’ü bulduğu merkezde, 2.5 aylık süreçteki ziyaretçi sayısı 11 bine ulaşmış durumda.

ÖNYARGILARI KIRIYORUZ

Bilim Üsküdar Yöneticisi ve T3 Vakfı Mali ve İdari İşler Koordinatörü Ceyhun Kılınç “Eğitim atölyelerinde ulaşmayı umduğumuz en büyük hedefimiz, öğrencilerin kendini keşfetmesini sağlamak. Özellikle matematik dersiyle ilgili önyargıların kırılmaya başladığını gözlemliyoruz. ‘Ben matematiği hiç sevmezdim, şimdi seviyorum. Keşke okullarda da eğitimler bu şekilde olsa’ diyor çocuklar. Öğrencilerin bu sözleri hedeflerimize ulaşma yolunda ilerlediğimizi hissettiriyor” diye konuştu.

İSTANBUL’DA BİR İLK

Doğa Bilimleri Atölyesi’nde ekoloji, fizik, kimya ve insan biyolojisini öğrenen çocuklara, Matematik Atölyesi’nde kavramlar, günlük hayat problemleri üzerinden oyunlaştırılarak veriliyor. Tasarım Atölyesi’nde ebru, tezhip, minyatür gibi farklı sanat dallarına ait çalışmalar yapılırken, Teknoloji Atölyesi’nde basit robot yapımı, Astronomi, Havacılık ve Uzay Atölyesi’nde ise çocuklarda uzay ve evren merakı oluşturulması amaçlanıyor. Bilim Üsküdar’ın kurulmasına büyük bir katkı veren Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen,bilim merkezinin önemine vurgu yaptı: “Üsküdar Bilim Merkezi, İstanbul’da bir ilk. Bilim merkezimiz, geleceğimizin Türkiye’si ve geleceğimizin Türkiye’sini emanet edeceğimiz sevgili yavrularımızın daha donanımlı, daha bilgili, çağı daha yakından okuyabilen, tanıyabilen, yaşayabilen gençlerimizin yetişmesine önemli bir zemin ve önemli bir katkıda bulanacağına inancımız tamdır.”

iHA tasarlayacağım

Gaziantep Solmaz Güzel İlkokulu’nda öğrenim gören 9 yaşındaki Betül Didar Çelik, Bilim Üsküdar’da kendini bulduğunu ifade ederek, “Bence burası çok güzel bir yer. Herkese buraya gelmesini tavsiye ediyorum. Gelecekte İnsansız Hava Aracı (İHA) tasarlamak istiyorum. Bilim Üsküdar hayallerimi gerçekleştirebileceğime inandırıyor beni” dedi.

ÇOK GÜZEL BİR TESİS

Ali Haydar Ersoy Ortaokulu’nda okuyan Poyraz Ali Güner (13), birkaç gün önce Matematik Atölyesi için rezervasyon yaptırdığını söyleyerek “Ben atölyeye bugün başladım. İlk olarak Planetaryum’a gittim ve ardından Matematik Atölyesi’ne geldim. Burası çok güzel bir tesis. Üst katta oyun alanları var, hemen ön tarafta ise ‘Bir Dünya Keşif’ adlı sergi alanı var. Sergi, çok güzel keşiflere ve deney alanlarına sahip. İleride matematikçi veya fizikçi olmak istiyorum. Dünyayı burada keşfediyoruz” dedi.

EĞİTİMDE REFORM

Her bir temanın kendine özgü tasarımı bulunan atölye ortamında verildiğini ve şu anda 275 atölye ders planının mevcut olduğunu belirten Ceyhun Kılınç “Atölyelerimiz 1 saat sürüyor. İçerikleri günümüz eğitim felsefesiyle paralel oluşturmaya çalışıyoruz. Atölyelerimizde öğrencilere bir düşünce sistematiği oturtmaya, bilimin doğasını anlatmaya, onları disiplinler arası çalışmalara yönlendirmeye, takım çalışmasına, eleştirel ve yaratıcı düşünmeye teşvik etmeye çalışıyoruz” dedi.

Burada öğreniyorum

Her atölyede farklı deneyimler kazandığını belirten Afşin Eroğlu “Bilim Üsküdar çok eğlenceli bir yer. Öğretmenleri de çok neşeli. Bilmediğim birçok şeyi burada öğrendim. Teknoloji ve bilimi deneyerek ve her evreyi gözlemleyerek öğreniyoruz” dedi.