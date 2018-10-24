Geleceğin diplomatları Erzurum'da yetişiyor

Eğitime başladığı tarihten bu yana uzmanlar tarafından ağırlıklı olarak üniversite öğrencilerine eğitim veren akademi, katılımcıların farklı ülkeleri araştırmasına fırsat tanıyor.

Bu araştırmanın yanı sıra özellikle İslam dünyasının içinde bulunduğu jeopolitik, demografik, sosyoekonomik konu başlıklarının ele alındığı akademide, Türkiye'nin dünyadaki dış politikası ile kriz bölgeleri de işleniyor.

Bu kapsamda farklı iller ile farklı ülkelerden eğitim için Türkiye'ye gelen 550 öğrenci, bu akademiden aldığı 8 aylık eğitim sürecinde okudukları kitaplar ve araştırdıkları ülkeler hakkında sunumlar gerçekleştirip Balkanlar'daki bazı ülkelere ziyaretler yaptı.

Bu yıl da 27 Ekim'de eğitime başlaması planlanan akademide konu başlıkları "Türkiye-Afrika İlişkileri" ile "İnsani Diplomasi" olarak belirlendi.

- Akademiye her geçen yıl ilgi artıyor

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte böyle bir uygulamanın yapılmasından mutlu olduğunu söyledi.

Sekmen, akademiye her geçen yıl ilginin arttığını belirterek, "Önce İslam ülkelerini tanıyan ve alanında uzman gençler yetiştirmek istedik. 'Bu ülkelerde ne yapılır, stratejik konumları nedir?' diye yola çıktık. Baktık ki yoğun bir talep var ve bu işi tamamen diplomasi akademisine çevirdik." dedi.

Akademide birçok ülkeyi konu edinen çalışmalar yürütüldüğünü anlatan Sekmen, öğrencilerin dış politikaya yönelik kitaplar okuduğunu ifade etti.

Sekmen, "Öğrencilere her hafta alanında uzman kişilerin yazdığı dış politikayı konu alan 4 kitap okuttuk. Hatta o kitapların yazarlarını şehrimize davet ederek gençlerimizin fikir ve ideallerine yönelik derinlemesine çalışmaları yaptık." diye konuştu.

Sekmen, şunları kaydetti:

"Önceleri sadece üniversitede okuyan öğrencilere veya mezun olan gençler arasında eğitimler yapıyorduk. Daha sonra bu işi liselere indirgedik çünkü bilgi birikimi böyle başlıyor. Amacımız gençlerimizi dış politikaya ilgi duyan ve dış politikada fikri ve düşüncesi olan bireyler olarak gelecekte hazır bir bürokrat olarak yetiştirmek. Erzurum diğer büyükşehirlerimizden uzak ve kısıtlı imkanlara sahip, ailelerin de çok fazla imkanı yok ama birçok gencimiz bu topraklara sevdalı. Eğer bu gençlere el atmazsak arzu ettiğimiz noktalarda olamayabilirler. Bunun için böyle bir desteği vererek önemli bir çalışma yürütüyoruz."

Sekmen, gençlere yönelik yatırımın ülkenin yarınlarına yatırım olacağına işaret ederek, "Diğer yatırımları da yapmak zorundayız ama uzun süreli düşünenler daha çok gençliğe yatırım yaparlar. Bu gençlerimiz belki ileride ülkemize yapacakları çalışmalarla parayla ölçülemeyecek hizmetlere imza atmış olacak." şeklinde konuştu.

- "Küresel bir gözlem ekibiyiz"

Uluslararası Rabia Platformu Başkanı Cihangir İşbilir de akademinin içerik açısından birçok konuya öncülük ettiğini belirterek, şunları söyledi:

"Akademi uygulama şekli ve içeriğiyle sahasında ilk ve öncü bir çalışma. Sadece eğitim ve seminer değil ilk günden itibaren katılımcıların aktif olduğu, ciddi literatür okumalarının yanı sıra program boyunca analiz, gözlem ve üretim odaklı çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Adeta küresel bir gözlem ekibiyiz. Öğrenciler başta kriz ve çatışma bölgeleri olmak üzere dünyanın birçok yerini izliyor ve imkan dahilinde saha çalışmaları yapıyor."

Akademideki eğitim için başvuruların başladığını söyleyen İşbilir, Türkiye'nin her yerinden programa katılmanın mümkün olduğunu aktardı.

- Öğrencilerden akademiye yoğun ilgi

İşbilir, şöyle konuştu:

"8 ay sürecek çalışmalarımızda 40'a yakın kitap ve 500 makale okunacak. Öğrencilerimiz ilgi sahalarına göre Afrika, Latin Amerika, Ortadoğu, Balkanlar, Güneydoğu ve Orta Asya ile Avrupa masalarında araştırmalar yapacak. Programa sadece Erzurum'dan değil, Ankara ve İstanbul başta olmak üzere 10'dan fazla şehirden bine yakın başvuru var. Mülakatlarımız devam ediyor, bunun sonucunda akademiye 300 kişi kabul edilecek. Başarılı olanları stajlara yönlendireceğiz. Saha çalışmalarına ve uluslararası projelere katılımlarını sağlayacağız."

Erzurum Diplomasi Akademisi Genel Koordinatörü Muhammed Semran Kızılkaya da akademide şu ana kadar 550 öğrenciye eğitim verdiklerini söyledi.

Bu eğitimler kapsamında öğrencilerin 6 ülkede saha çalışması yaptığını anlatan Kızılkaya, "Bu çalışmalar dışında kendi alanlarında 57 kitap okuması yapıldı ve 10 binden fazla Türkçe ve yabacı makale tarandı. Şu anda da öğrencilerimiz 20 ülke ve bölge hakkında çalışmalarına devam ediyor." dedi.