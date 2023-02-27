İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üye devletlerin çatı gençlik kuruluşu olarak faaliyet gösteren ICYF, gençlerin uluslararası işbirliği içinde sosyal, ekonomik ve kültürel kalkınma vizyonuyla hükümetler ve farklı ülkelerden sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği için bir dizi etkinlik düzenliyor. 2021 yılında Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi'nde gözlemci olarak yer alan ICYF, şimdi de dünyanın önde gelen liderlerini geleceğin liderleriyle bir araya getiriyor.



ICYF tarafından organize edilen Geleceğin Liderleri Yönetici Programı –FLEP kapsamında devlet ya da hükümet başkanları, kıdemli bakanlar, saygın uluslar arası kuruluşların başkanları İstanbul'da tüm bir gün boyunca Chatham House kuralları çerçevesinde katılımcılarla buluşuyor.

Conrad İstanbul Bosphorus Hotel'de gerçekleşen programın ilk konuğu Avusturya eski Cumhurbaşkanı Heinz Fischer oldu. ICYF Başkanı Taha Ayhan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantı öncesinde açıklama yapan Fischer, Türkiye'deki depremlerde yaşamını yitirenler için başsağlığı diledi. Avusturya hükümetinin kısa bir süre içinde kurtarma ekiplerini, gerekli teçhizatları ve yardım malzemelerini deprem bölgesine ilettiğini söyledi.

Fischer, FLEP programıyla ilgili olarak da "İstanbul çok güzel bir şehir ve çok iyi organize bir programa davet edildiğim için çok mutluyum. Birçok ülkeden profesyonellerden oluşan katılımcılarla birçok deneyimi paylaşacağız. Böylesi uluslar arası etkinliklerde, farklı görüş ve fikirlerin aktarılmasını önemli buluyorum. İstanbul'daki bu özel etkinliğe daveti için ICYF Başkanı Sayın Taha Ayhan'a teşekkür ederim" dedi.

ICYF Başkanı Taha Ayhan da katılımından dolayı Avusturya eski Cumhurbaşkanı Fischer'e teşekkürlerini ileterek, "FLEP, uzun soluklu bir program ve bu programın ilk ayağını Cenevre'de düzenledik. İstanbul'daki programın ilk oturumunda Sayın Fischer'i ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Program 5 ay sürecek ve her ay 2 üst düzey Avrupalı lideri ağırlayacağız. Gençlere ilham olması için düzenlediğimiz bu programda, bu isimlerin hem tecrübelerinden hem fikirlerinden yararlanacağız" dedi.

Konuşmaların ardından toplantıya geçildi.

DENEYİMLİ İNGİLİZ BAKAN HOON DA FLEP'E KONUK OLACAK



FLEP'in ikinci konuğu ise yarın İngiltere eski Savunma Bakanı Geoffrey William Hoon olacak.Tonny Blair'in başbakanlığı döneminde 1999-2005 yılları arasında Savunma Bakanı olan Hoon, Gordon Brown hükümetinde 2005-2006 yıllarında Avrupa Bakanı, 2008-2009 yıllarında da Ulaştırma Bakanı olarak görev yaptı. Program katılımcıları, deneyimli siyasetçiyle diploması, lojistik, ulaştırma ve ülkeler arası diyalog gibi bir çok konuda fikir alışverişinde bulunma fırsatı yakalayacak.

ZANNİER VE LETERME MART AYINDA İSTANBUL'DA



Her ay iki isimle devam edecek olan FLEP'in Mart ayındaki konukları ise Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) eski Genel Sekreteri Lamberto Zannier ve eski Belçika Başbakanı Yves Leterme olacak.

Uzun yıllar BM Genel Müsteşarlığı görevinde bulunan Zannier, 2011-2017 yılları arasında AGİT Genel Sekreteri, ardından da 2017 - 2020 yılları arasında AGİT Ulusal Azınlıklar Yüksek Komiseri olarak görev yaptı. FLEP kapsamında 24 Mart 2023'te ICYF'in konuğu olarak İstanbul'a gelecek olan Zannier, güvenlik, çatışmaların önlenmesi ve kriz yönetimi konularında çeşitli yayınların yazarıdır.

Belçika eski Başbakanı Yves Leterme de 25 Mart 2023'te ICYF'in konuğu olarak FLEP katılımcılarıyla bir araya gelecek.