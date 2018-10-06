İbn Haldun Üniversitesi tarafından İslam Konferansı Diyalog ve İşbirliği Gençlik Forumu ortaklığıyla düzenlenen "Geleceğin Müslüman Düşünürleri Forumu" devam ediyor.

Geçen yıl İbn Haldun Üniversitesi ile İslam Konferansı Diyalog ve İşbirliği Gençlik Forumu arasında imzalanan iş birliği anlaşması kapsamında düzenlenen Geleceğin Müslüman Düşünürleri Forumu, "Entelektüel Yeterlilik ve Bağımsızlık" temasıyla yapılıyor.

İbn Haldun Üniversitesi'nde dün başlayan forumda bugün ilk olarak 'Müslüman ümmetini davet: Küresel Müslüman toplum tefekkürü" başlıklı oturum gerçekleştirildi.

Oturumda Birleşik Krallık Aberystwyth Üniversitesi Uluslararası Politikalar Bölüm Başkanı Prof. Mustapha Kamal Pasha, İstanbul Üniversitesi Dr. Öğretim Görevlisi Yakup Ahmed, Uluslararası İslam Düşünme Merkezi (IIIT) Araştırma ve Akademik Programlar Direktörü Dr. Ermin Sinanovic, İstanbul Şehir Üniversitesi Dr. Öğretim Görevlisi İsmail Yaylacı konuştu. Oturumun moderatörlüğünü ise İslam Konferansı Diyalog ve İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF-DC) temsilcisi Elmeddin Mehdiyev yaptı.

Oturumda konuşan Prof. Pasha, medeniyet ayrımı yapmadan küresel ölçekte değerlendirme yapılması gerektiğini ifade ederek, "İslam medeniyetine değil insanlık krizine odaklanmamız gerekiyor. Aynı nesepten gelen kimseler arasındaki yardımlaşma, dayanışma ve tehlikelere karşı kendini korumak için biyolojik bağlardan doğan, daha sonraları inanç birliğine dönüşerek devletin kurulmasında yol oynayan soyut bir kavram olan 'asabiyet' kavramını canlı tutmak için küresel kültürel mirası tüm insanların paylaştığını unutmamak, medeniyet kaynakları, tarih, dil, sanat, müzik geliştirmek, evrensel değerleri yeniden belirlemek ve sahip çıkmak gerekiyor." şeklinde konuştu.

"Tarihi Perspektifte İslam Medeniyetinin Geleceğini Tayin Etme" başlıklı oturumun moderatörlüğünü Saraybosna Üniversitesi Öğretim üyesi Dr. Ahmet Alibasic yaparken İbn Haldun Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Heba Raouf Ezzat, İstanbul Şehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdulhalil Ahsan, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Dr. Öğretim Görevlisi M. Zahit Açıl konuşmacı olarak yer aldı.

Sabahattin Zaim Üniversitesi'nden Dr. Öğretim Görevlisi Ömer Taşgetiren'in moderatörlüğünü yaptığı "İslam Geleneğinde Etik ve Mezhepsel Ayrılıklar" başlıklı oturumda ise İstanbul Şehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ali Büyükkara, Tahran Üniversitesi'nden Nasser Hadian, Türkiye'nin Endonezya Büyükelçisi Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç konuşma yapacak.

"İslamofobi, Irkçılık ve İnsan Hakları" oturumunda ise Salzburg Üniversitesi'nden Dr. Farid Hafez, California Üniversitesi'nden Dr. Hatem Bazian, Rutgers Üniversitesi'nden Dr. Engy Abdelkader ve İnsani ve Kültürel Çalışmalar Enstitüsü'nden Dr. Seyyid Javad Miri konuşma gerçekleştirecek. Oturumun moderatörlüğünü ise İslam Konferansı Diyalog ve İşbirliği Gençlik Forumu'ndan (ICYF-DC) Abdula Manafi Mutualo yapacak.

Forum, yarın yapılacak iki oturumla tamamlanacak.