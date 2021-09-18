'Geleceğin otonom araçları' görücüye çıktı

AA 18 Eylül 2021 Cumartesi 14:53 - Güncelleme: 18 Eylül 2021 Cumartesi 14:53

Türkiye'nin teknoloji ve inovasyon üssü Bilişim Vadisi'nde 13-17 Eylül'de gerçekleştirilen yarışmada, genç yetenekler otonom araçlarıyla hünerlerini sergiledi.

Geleceğin araçları olarak kabul edilen sürücüsüz otomobiller konusunda gençleri teşvik etmek amacıyla düzenlenen yarışmada yer alan araçları, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da inceledi.

- "OKULDA ALDIĞIMIZ TEORİK EĞİTİMİ YARIŞMADA HARMANLIYORUZ"

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Mekatronik Mühendisliği bölümünden bu yıl mezun olan "Electra" takım kaptanı Mahsun Bingöl, AA muhabirine, takım arkadaşlarıyla bir yıl boyunca emek sarf ettiklerini söyledi.

Yarışların güzel geçtiğini, etkinliğe 4 yıldır katıldığını dile getiren Bingöl, "Hem makineci hem elektronikçi hem yazılımcı arkadaşlarla çalışıyoruz. Araçla ilgili çalışmalara 2018'de başladık. Ekibi her sene yeniliyoruz, yeni arkadaşlar katılıyor." dedi.

Bingöl, yarışmanın gençlerin gelişimine etkisinden bahsederek, "Yarışmalar sayesinde okulda aldığımız teorik eğitimi, yarışmada harmanlayarak gerçek bir mühendislik yapmış oluyoruz. Gerçek sorunlarla karşılaşmış oluyoruz. Aynı zamanda simülasyon ortamında da çalışıyoruz. Simülasyon ortamından kalkıp gerçek hayatla yüzleştiğiniz zaman her şey çok farklı oluyor. Bu tarz yarışmalar bunun önünü açmış oluyor. Bir yıl boyunca takım ruhu geliştirilmiş oluyor." ifadelerini kullandı.

Uluslararası yarışmalara da katılmak istediklerini aktaran Bingöl, "Belki ileride tam otonom bir araç tasarlarız. Ülkemizde bu sektör yeni başladı ve bunu ilerletmek istiyoruz. Bunun öncülerinden olmak, katkı sağlamak istiyoruz. Türkiye'nin yollarında giden bir otonom araç tasarlamayı planlıyoruz." dedi.

- "KENDİMİZE YENİ ŞEYLER KATMAYA ÇALIŞTIK"

"Pars Robotics" takım kaptanı Ceyda Nur Işık ise 2016'da bir uluslararası robot yarışmasına katıldıklarını, 4 yıldır bu yarışmalarda aktif olarak faaliyet gösterdiklerini söyledi.

Yarışmaya meslek lisesi tabanlı olarak katıldıklarını aktaran Işık, "Borsa İstanbul Başakşehir Meslek ve Teknik Anadolu Lisesini temsil ediyoruz. Hepimiz aynı meslek lisesinin mezunları olarak meslek lisesi öğrencilerine mentorluk yapmaktayız. Takımımızda meslek lisesinden 4 öğrenci var. Hala onlara destek veriyoruz. Bu şekilde bir karma ekip oluşturduk." diye konuştu.

Işık, "Pars" adlı aracı geliştirmelerinin 5 ay sürdüğüne dikkati çekerek şöyle devam etti:

"Bu yarışmaların düzenlenmesinin çok faydalı olduğunu görüyoruz. Buraya katıldığımızdan beri üzerimizde çok fazla değişiklik gözlemledik. Yeni tecrübeler, yeni deneyimler kazanıyoruz. Bu yüzden gelişimimiz için çok faydalı olduğunu düşünüyorum. İlk senemizdi, o yüzden çok fazla faaliyet gösteremedik. Biraz talihsizliklerle karşılaştık, bizi hiç üzmedi. Burada çok deneyimli takımlar var, onları gözlemledik. Kendimize yeni şeyler katmaya çalıştık. Seneye daha donanımlı şekilde gelmeyi planlıyoruz. Bu sene eğitim açılış töreninde, Cumhurbaşkanımızla görüşme şansı elde ettik. Orada da Cumhurbaşkanımıza Akıncı'dan bahsettik. Cumhurbaşkanımız Akıncı'yı imzalamış ve çok uğurlu gelmişti. Bizim de aracımızı imzalayınca uğur getireceğini düşündük. Ondan bir imza rica ettik, o da sağ olsun aracımızı imzaladı, umarım bize bu yıl uğur getirir."