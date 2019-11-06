Geleceğin yeni yol haritası belirleniyor

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), ‘Geleceğin Meslekleri, Mesleklerin Geleceği’ çalıştayı düzenledi. YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, geleceğin meslekleri ve iş dünyasının yeni ihtiyaçlarının, yükseköğretimde de statik bir sistemden daha dinamik sistemlere geçilmesini zorunlu kıldığını belirtti.

DİJİTAL DÖNÜŞÜM

Prof. Dr. Saraç, işlerin yüzde 90’ının bilişim teknolojileri yetenekleri gerektirdiğini vurgulayarak, “Dijital dönüşüm, tüm Avrupa ülkelerinde son 10 yılda 2 milyon yeni iş sahası yarattı. 2005’ten bu yana ülkeler arası veri aktarımı 45 kat arttı, yani alışveriş veri ile gerçekleşiyor. Bütün bu gelişmeler bize gösteriyor ki geleceğin meslekleri bilgisayar bilimleri üzerinde domine ediliyor. Bu alanda ortaöğretimden itibaren teknik bilginin elde edilmesi kadar elde edilen kapasitenin kullanılabilmesi de önem taşıyor” dedi.YÖK’ün yapısal değişim projelerinde bu yıl 16 üniversitede dijital dönüşüm eğitimi verdiğini bildiren Prof. Dr. Saraç, 36 bin 2 öğrencinin ve 3 bin 112 öğretim elamanının bu eğitimi aldığını belirtti.

NİTELİKLİ ELEMAN

Prof. Dr. Saraç, “Bilgi toplumundan Endüstri 4.0’ın yarattığı otomasyona ve robotik dünyaya geçilirken, yeni teknolojiler oluşturulurken ciddi dalgalanmalara hazır olmamız gerekiyor. Bu hızlı ve güçlü geçişler karşısında yükseköğretim politikalarını hızla yenilememiz lazım. Yetiştirdiğimiz gençlerin kariyer yollarında referans çerçevesinin milli, bakış açısının ise evrensel olmasına önem vermeleri, çıktıkları yolda başarılı olmaları için devrin bilgi ve yetkinlikleri ile mücehhez, ülkenin ekonomik ve sosyal refahına katkı koyabilmeyi hedef ittihaz etmeleri çok önemlidir” ifadelerini kullandı. Prof. Dr. Saraç, 100/2000 YÖK Doktora Projesi’nde geleceğin meslekleri ile ilgili ülkenin ihtiyacı olan öncelikli alanlarda doktora programları açarak akademiye, iş dünyasına ve de sanayiye, doktoralı, nitelikli insan kaynağı yetiştirdiklerini anlattı. Yükseköğretim tarihinde ilk kez bu sene üniversite kontenjanlarının, ilgili bakanlık, kamu kurumları ve özel sektörün de katılımı ile birlikte kararlaştırıldığını aktaran Prof. Dr. Saraç, “Üniversitelerimizde eğitim programları yapılırken bu yıl araştırma üniversitelerinin dışında 7 üniversitemizde dijital medya ve pazarlama, üç boyutlu modelleme, yapay zeka mühendisliği, yazılım geliştirme gibi alanlarda lisans ve önlisans programları açıldı” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Yekta Saraç, geleceğin mesleklerine ilişkin yeni programların 2020 YKS tercih kılavuzunda yer alacağını bildirdi. Geleceğin mesleklerine ilişkin çalıştaylarda YÖK’e gelen önerilerin tümünün tüm üniversitelerde açılmasını düşünmediklerini kaydeden Prof. Dr. Saraç, “Uygun üniversitelere ‘bu programları siz açabilirsiniz’ diyeceğiz. Geleceğin mesleklerin bir kısmını üniversitelerin kapasitesine göre eşleştirip açıklayacağız. Süreçleri, tedricilik ve temkinlik üzerine kuracağız” ifadelerini kullandı.