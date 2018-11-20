Geleceğin Yıldızları İBB Futbol Akademi’de Yetişiyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Türk sporuna alt yapı desteği sağlamak ve geleceğin yıldızlarını yetiştirmek amacıyla düzenlediği Futbol Akademi’nin 7. Sezonu başlıyor. “Yeteneğine Değer Kat” sloganıyla düzenlenen 7. Futbol Akademi, İBB’nin 25 spor tesisinde ücretsiz olarak yapılacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenecek 7. Futbol Akademi projesi için kayıtlar başladı. İBB’nin 25 spor tesisinde düzenlenecek proje kapsamında 6500 yıldız adayı eğitimlere katılacak.
Yaş ve kontenjan sınırı bulunan projenin kayıtları 16 Aralık tarihine kadar devam ediyor. 6-16 yaş arası futbolcu adayları https://online.spor.istanbul/uyeol.aspx adresinden online tesis üyeliği yaptırdıktan sonra velileri ile birlikte akademi tesislerine giderek kayıt formu dolduracak. Ücretsiz olarak katılım sağlanabilecek olan Futbol Akademi’de antrenmanlar 26 Kasım’da başlayacak.
ZİHİNSEL VE FİZİKSEL ANTRENMAN BİR ARADA
Ünlü sporcular ve akademisyenlerin eşlik edeceği 7. Futbol Akademi, Avrupa Yakası’nda 11 ve Anadolu Yakası’nda 14 olmak üzere toplamda 25 spor tesisinde en az 2 saatlik eğitimler şeklinde eş zamanlı olarak yapılacak. Hafta içi ve hafta sonu eğitim seçeneklerinin bulunduğu Futbol Akademi’de ayrıca Değerler Eğitimi ve sosyal etkinlikler de yer alıyor.
Futbol Akademi’de öncelikle özgüvenli, düşünsel yetileri yüksek, kendini doğru ve etkili ifade edebilen, güzel ahlaklı, yardımsever, geçmiş ve toplumsal değerlere saygılı, disiplinli ve kültürlü bireylerin yetiştirilmesi amaçlanıyor.
Branşında uzman eğitmenler tarafından eğitim görecek futbolcu adayları bunların yanı sıra takım oyuncusu olmayı, yardımlaşmayı, fair-play ruhu içinde rekabeti, spor kültürünü, doğru dengeli beslenmeyi ve güzel ahlakı öğrenecek. Toplumda spor kültürü oluşturmak adına verilecek teorik bilgiler, gerçekleştirilecek gezilerle pekiştirilecek.
Eğitim verilecek 25 spor tesisinin listesi ve kontenjanları ise şu şekide:
AVRUPA YAKASI
Florya Spor Tesisleri
Hakkı Başar Spor Kompleksi
Alibeyköy Tevfik Aydeniz Spor Kompleksi
Metin Oktay Spor Kompleksi
Hamza Yerlikaya Spor Kompleksi
Müjdat Gürsu Stadı ve Spor Tesisleri
Kuştepe Spor Tesisleri
Cebeci Spor Kompleksi
Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi
Çırpıcı Spor Tesisleri
İBB Kale Spor Tesisleri /Edirnekapı
ANADOLU YAKASI
Dudullu Spor Tesisi
Tuzla Sahil Spor Tesisleri
Pendik Kaynarca Spor Tesisleri
Pendik Çamlık Spor Tesisleri
Pendik Sahil Spor Tesisleri
Kurtköy Yüzme Havuzu ve Spor Tesisleri
Sultanbeyli Gölet Spor Tesisleri
Maltepe Sahil Spor Tesisleri
Haldun Alagaş Spor Kompleksi
Safatepesi Spor Tesisleri
Bostancı Spor Tesisi
Heybeliada Spor Tesisleri/Adalar
Uğurmumcu Spor Tesisleri/Kartal
Tuzla Kafkale Spor Kompleksi
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