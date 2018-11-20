Geleceğin Yıldızları İBB Futbol Akademi’de Yetişiyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenecek 7. Futbol Akademi projesi için kayıtlar başladı. İBB’nin 25 spor tesisinde düzenlenecek proje kapsamında 6500 yıldız adayı eğitimlere katılacak.

Yaş ve kontenjan sınırı bulunan projenin kayıtları 16 Aralık tarihine kadar devam ediyor. 6-16 yaş arası futbolcu adayları https://online.spor.istanbul/uyeol.aspx adresinden online tesis üyeliği yaptırdıktan sonra velileri ile birlikte akademi tesislerine giderek kayıt formu dolduracak. Ücretsiz olarak katılım sağlanabilecek olan Futbol Akademi’de antrenmanlar 26 Kasım’da başlayacak.

ZİHİNSEL VE FİZİKSEL ANTRENMAN BİR ARADA

Ünlü sporcular ve akademisyenlerin eşlik edeceği 7. Futbol Akademi, Avrupa Yakası’nda 11 ve Anadolu Yakası’nda 14 olmak üzere toplamda 25 spor tesisinde en az 2 saatlik eğitimler şeklinde eş zamanlı olarak yapılacak. Hafta içi ve hafta sonu eğitim seçeneklerinin bulunduğu Futbol Akademi’de ayrıca Değerler Eğitimi ve sosyal etkinlikler de yer alıyor.

Futbol Akademi’de öncelikle özgüvenli, düşünsel yetileri yüksek, kendini doğru ve etkili ifade edebilen, güzel ahlaklı, yardımsever, geçmiş ve toplumsal değerlere saygılı, disiplinli ve kültürlü bireylerin yetiştirilmesi amaçlanıyor.

Branşında uzman eğitmenler tarafından eğitim görecek futbolcu adayları bunların yanı sıra takım oyuncusu olmayı, yardımlaşmayı, fair-play ruhu içinde rekabeti, spor kültürünü, doğru dengeli beslenmeyi ve güzel ahlakı öğrenecek. Toplumda spor kültürü oluşturmak adına verilecek teorik bilgiler, gerçekleştirilecek gezilerle pekiştirilecek.

Eğitim verilecek 25 spor tesisinin listesi ve kontenjanları ise şu şekide:

AVRUPA YAKASI

Florya Spor Tesisleri

Hakkı Başar Spor Kompleksi

Alibeyköy Tevfik Aydeniz Spor Kompleksi

Metin Oktay Spor Kompleksi

Hamza Yerlikaya Spor Kompleksi

Müjdat Gürsu Stadı ve Spor Tesisleri

Kuştepe Spor Tesisleri

Cebeci Spor Kompleksi

Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi

Çırpıcı Spor Tesisleri

İBB Kale Spor Tesisleri /Edirnekapı

ANADOLU YAKASI

Dudullu Spor Tesisi

Tuzla Sahil Spor Tesisleri

Pendik Kaynarca Spor Tesisleri

Pendik Çamlık Spor Tesisleri

Pendik Sahil Spor Tesisleri

Kurtköy Yüzme Havuzu ve Spor Tesisleri

Sultanbeyli Gölet Spor Tesisleri

Maltepe Sahil Spor Tesisleri

Haldun Alagaş Spor Kompleksi

Safatepesi Spor Tesisleri

Bostancı Spor Tesisi

Heybeliada Spor Tesisleri/Adalar

Uğurmumcu Spor Tesisleri/Kartal