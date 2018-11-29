Gelecek İçin Eğitim Tasarımı Sempozyumu

Sempozyum esnasında Bilgi Teknolojileri Kurumu’nun güvenli internet kullanımı eğitimi veren bilişim tırı da alanda yer alacak.

Sempozyuma Üsküdar Belediyesi, MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Üsküdar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de katkı sağlamaktadır.

MEB Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz, Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Ahmet Şükrü Özdemir, Medeniyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Akın, Yeditepe Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Sina Ercan, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı, Prof. Dr. Fatih Gültekin, Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Mustafa Taşdemir, Önder Başkanı Halit Bekiroğlu, Türgev Genel Müdürü Abdülkadir Çay, Kızılay Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan, İlim Yayma Vakfı’ndan Bilal Erdoğan, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, TBMM Başkan Vekili Prof. Dr. Mustafa Şentop, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen gibi önemli isimler de sempozyumda yer alacaklar.

Türkiye Teknoloji Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ise “Milli Teknoloji Hamlesi ve Milli İHA Sistemleri” konusu ile çağrılı konuşmacı olarak yer alacak.

Organizasyonu Küçük Çamlıca’da bulunan İTO Şehit Ragıp Ali Bilgen AİHL’nin üstlendiği çalışmada oturum başkanları öğretmenlerden oluşuyor ve organizasyondan da liseli öğrenciler sorumlu…

Sempozyuma katılım da sosyal sorumluluk çerçevesinde özgün bir şekilde gerçekleştiriliyor. Askıda ekmekten ilhamla askıda bilet uygulaması… Öğretmen, öğrenci ya da ihtiyaç duyanlar askıdan bilet alarak kayıt yaptırabiliyorlar. http://www.gelecekicinegitim.com/bilet/ Organizasyona ve okula katkı sağlamak isteyen katılımcılar ise https://biletlik.org/bilet/gelecek-icin-egitim/ adresinden kendi biletlerini satın alabiliyorlar. İsteyenler ise askıya bilet bırakabiliyorlar.

2 Aralık Pazar günü sempozyumun kapanış oturumundan hemen sonra sanatçı Yusuf Koncagül de dinleyiciler ile bir araya gelecek.

Sempozyuma dinleyici olarak katılan katılımcılara katılım belgesi düzenlenecek.