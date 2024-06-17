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Geleneksel bayramlaşmalar unutulmuyor

Denizli'nin Çameli ilçesinde yaşatılan bayramlaşma geleneği, bu Kurban Bayramında da yüzlerce kişiyi bir araya getirdi.

17 Haziran 2024 Pazartesi 08:36 - Güncelleme:
Geleneksel bayramlaşmalar unutulmuyor
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Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, kılınan Kurban Bayramı namazı sonrasında Çameli'nde geleneksel hale gelen toplu bayramlaşma merasimine katıldı. Çameli Belediye Parkı'nda bayramlaşmaya gelen vatandaşlara hitap eden Başkan Arslan, herkesin Kurban Bayramı'nı kutladı.

Başkan Arslan, bayramların insan yaşamında ayrı bir yeri olduğunu ve bayram öncesindeki tatlı telaşın ve yorgunluğun, bayram sabahında mutluluğa dönüştüğünü hatırlattı. Başkan Arslan, "Bayramlar, yaşantımızda özel bir yere sahiptir. Birçok güzelliği beraberinde getirir. Kurban Bayramımız mübarek olsun. Bayramların özünde sevgi, saygı, birlik ve beraberlik ile mutluluk ve barış vardır. Bayramlar, ayrılıkların ve küskünlüklerin sona erdirilmesine vesile olur" dedi.

  • Denizli Çameli Bayramlaşma
  • Gelenek
  • Yüzlerce Kişi

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