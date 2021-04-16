Geleneksel meyan şerbeti damakları tatlandırıyor

AA 16 Nisan 2021 Cuma 11:41 - Güncelleme: 16 Nisan 2021 Cuma 11:41

Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Mardin gibi illerde yetişen meyan bitkisi, toplandıktan sonra dev kazanlarda kaynatılıyor. Poşet ya da şişelere konularak satılan ve soğuk tüketilen şerbet vatandaşların ilgisini görüyor.

Meyan şerbeti, özellikle ramazanlarda Gaziantep Kalesi ve çevresinde satışa sunuluyor.

Bölgede, susuzluğu giderici, serinletici ve hazmettirici özelliğinin yanı sıra böbreklere iyi gelmesi ve bağışıklık sistemini güçlendirmesi dolayısıyla tüketilen şerbet, ramazan sofralarının vazgeçilmezleri arasında bulunuyor.

- "İFTAR SOFRALARININ VAZGEÇİLMEZİ MEYAN ŞERBETİDİR"

Gaziantep'te 40 yıldır meyan şerbeti satıcısı 55 yaşındaki Mehmet Yılmaz, AA muhabirine, meyan şerbetinin yapılışının meşakkatli bir iş olduğunu söyledi.

Sabah saatlerinde meyan kökünün yoğurup ıslatıldıktan sonra bir süre bekletildiğini anlatan Yılmaz, "Meyan lifleri, sal adı verilen tahtadan yapılmış hafif meyilli ve şerbetin akmasını sağlayacak şekilde alt tarafı oluklu düzeneklere ince bir şekilde serilir. Ramazan ayındayız ve meyan şerbetine ilgi çok fazla. Yoğunluk gayet iyi. Hazmı kolaylaştırır ve vücut hararetini önler. 1,5 litresini 4 liradan satışa sunuyoruz. İftar sofralarının vazgeçilmezi meyan şerbetidir." dedi.

Meyan şerbeti almak için 60 kilometre uzaklıkta Sinan köyünden Gaziantep'e geldiğini ifade eden müşterilerden Kamil Alıcı ise meyan şerbetini çok sevdiğini ve ramazanda özellikle iftar sofralarının vazgeçilmezi olduğunu belirtti.

Gaziantep'in şerbetinin meşhur olduğunu dile getiren Alıcı, "Sosyal mesafe kuralına uyup şerbet almak için sıraya giriyoruz. Gerçekten çok güzel tadı var. Tüm herkese tavsiye ederim. Soğuk içildiği için hararetimizi alıyor." diye konuştu.

- ŞANLIURFA'NIN 60 YILLIK ŞERBETÇİ USTASI

Sarayönü Caddesi'nde 60 yıldır meyan şerbeti satan ve ürününü Türk Patent Enstitüsünde tescil ettirerek üretim izni alan Abdullah Culha (79) da meyan şerbeti yapmayı babasından öğrendiğini ve 60 yıldır bu işle uğraştığını söyledi.

Meyan şerbetinin Şanlıurfa'da bolca tüketildiğini ancak ramazan ayında daha çok talep gördüğünü aktaran Culha, şunları belirtti:

"Meyan şerbetini temiz bir ortamda üretiyoruz ve üretimde kullandığımız malzemelerin hepsi kromdandır. Bizim meyan köklerimiz özeldir, kökü tekneye doldurup üzerine su koyarak üretiyoruz. Ramazan ayı gelince Şanlıurfalıların iftar sofrasında mutlaka meyan şerbeti bulunur. Meyan şerbeti günlük üretilir ve aynı gün tüketilmesi lazım. Hazmı kolaylaştırdığı, mide dostu olduğu için ramazan ayında çok tüketiliyor. Pandemiden önce şerbeti taslarla naylon poşete doldurup satıyorduk ancak pandemi olunca düşündüm ve plastik şişede satmaya başladık. Şişeleri de kendim imal ediyorum ve böylelikle hastalığın bulaşma riskini azaltmış oluyoruz."

Culha, mesleğini çok sevdiğini ve çocuklarına da öğrettiğini belirterek çocuklarının da bu mesleği yaptığını ifade etti.

Vatandaşlardan Bakır Nacaroğlu da meyan şerbetinin çok faydalı olduğunu ve özellikle ramazan ayında bolca tükettiklerini dile getirdi.