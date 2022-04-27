Geleneksel Türk gölge oyununu ilçe ilçe gezip yaşatıyor

Sanatına 20 binden fazla tasvir, 3 metrelik perde, büyük ebatlı tasvirler gibi birçok yenilik katan Veral, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın daveti üzerine ramazan ayı boyunca etkinlikler gerçekleştiriyor.

Türkiye'nin ilk kadın Karagöz ustası olan öğrencisi Merve İlken'le ilçe ilçe gezen Veral, her akşam iftar etkinliklerinin ardından ramazan gecelerinin eğlencesi sanatını icra ediyor.

Gösterilere gelen genç yaşlı çok sayıda kişi, Türkiye'yi dünyanın birçok ülkesinde gerçekleşen kukla ve gölge oyunları festivallerinde de temsil eden Suat Veral'in gösterisiyle eğlenceli vakit geçiriyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçıları Veral ile İlken'in 4 Nisan'da başlayan gösterimleri, ay sonuna kadar devam edecek.

- "GENCİNDEN YAŞLISINA HERKESİN OYUNLARI İZLEDİĞİNE ŞAHİT OLDUM"

Sındırgı ilçesindeki gösterisinin ardından AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Suat Veral, Karagöz ve Hacivat'ın Türk gölge oyununda önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Türk gölge oyununu 42 yıldır temsil ettiğini belirten Veral, "Balıkesir Büyükşehir Belediyemizin katkılarıyla ramazan ayının ulviyeti içinde birçok ilçedeyiz. Yaklaşık 20 ilçede, merkezde gösterilerimiz, atölye çalışmalarımız ve sergilerimiz devam ediyor. İnanılmaz derecede yoğun bir ilgi ve talep söz konusu." dedi.

Veral, "Dev Gölgeler" adını verdiği projesiyle, 3 metrelik perdede 1 metre boyundaki deri tasvirlerle Karagöz ve Hacivat'ı ramazanda Balıkesir'in ilçelerinde binlerce insana ulaştırdığını anlattı.

Çocukların Karagöz'ü yeni yeni tanımaya başladığını dile getiren Veral, şöyle devam etti:

"Dev gölgelerle ilk defa tanışıyorlar. Gösteriler çocuklarda çok önemli bir karşılık buluyor. Oyunlarımızda hiperaktivite yaşıyoruz. Karşılıklı baktığınız zaman çocuklarımız Karagöz, Hacivat ve diğer karakterlerle konuşuyorlar. Oyunlarımı ben yazıp yönetiyorum. Gencinden yaşlısına herkesin oyunları izlediğine şahit oldum. Çocuklarda eğitici, öğretici, bir o kadar da konuya bağlılığını anlatan ve bu konuda dikkati oluşturan bir oyun konseptiyle paylaşımı anlatabiliyoruz. Onlarla gerçekten misafirperverliği anlatabiliyoruz. 7'den 70'e değil, 3 aylıktan 90, 100 yaşında insana kadar ulaştığına, çocuklarımızın da arkadaşı olduğuna, onları dinlediğine göre gerçekten çok önemli mesajlar verdiğini görmek gerekiyor."

- "İZLEYİCİ KİTLEMİZDEN ÇOK GÜZEL TEPKİLER GELİYOR"

"Dev Gölgeler Projesi"nde hem oynatım hem de seslendirme yapan Merve İlken ise Kovid-19 salgınının etkilerinin azalmasıyla ramazan ayında insanların bir arada olduğu ve meydanlara çıktığını belirtti.

Bu yıl ramazanın coşkulu geçtiğine değinen İlken, "Projemiz, Türkiye'nin birçok noktasında ve dünyanın birçok ülkesini gezen milyonlarca izleyiciye ulaştı. Bugün onur ödüllü de olan bu projemizi izleyicilerimizle paylaşıyoruz. Bunun sadece bizim değil, onların da ödülü olduğunu anlatıyoruz. İzleyici kitlemizden çok güzel tepkiler geliyor. Özellikle çocuklarımız Karagöz'ü çok seviyorlar, ayrılmak istemiyorlar." diye konuştu.

Suat Veral ve Merve İlken, kendilerini izleyicilerle buluşturduğu için Balıkesir Büyükşehir Belediyesi yetkililerine teşekkürlerini iletti.