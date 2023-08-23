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Gelibolu Yarımadası'nda makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

AA23 Ağustos 2023 Çarşamba 16:26 - Güncelleme:
Gelibolu Yarımadası'nda makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
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Gelibolu Yarımadası'nda ilçeye bağlı Küçükanafarta köyünde İsmailoğlu Tepe mevkisindeki makilik alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle çevreye yayıldı.

Durumun bildirilmesi üzerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler olay yerine sevk edildi.

Eceabat, Gelibolu ve Edirne'nin Keşan ilçesinden gelen 3 helikopter, 15 arazöz, 2 dozer, 2 loder, 2 greyder, Eceabat Belediyesine ait itfaiye ve mikserler ile çevre köylerde bulunan su tankerleriyle söndürme çalışmasına destek sağlandı.

Gelibolu Kaymakamı Bekir Abacı, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Gökhan Fidan, Eceabat Belediye Başkanı Saim Zileli, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Alan Yönetimi ve Tanıtım Grup Başkanları ile Eceabat Anafartalar Orman İşletme Müdürlüğü de koordineli olarak ekipleri yönetti.

Alevlerin yaklaşık 5 saatte kontrol altına alınmasının ardından soğutma çalışmasına başlandı.

Bölgede 20 hektara yakın makilik alanın zarar gördüğü belirlendi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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