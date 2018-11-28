Gelibolu'da 2,5 ton kum midyesi ve 400 kilo deniz patlıcanı ele geçirildi
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde kaçak avlanan 2,5 ton kum midyesi ile 400 kilogram deniz patlıcanı ele geçirildi. 4 kişiye toplam 5 bin 288 TL idari para cezası kesildi.
- DHA
Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı Gelibolu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Gelibolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Gelibolu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen ortak denetimlerde, kaçak su ürünleri taşıdığı tespit edilen kamyonette arama yapıldı. Aramada 2,5 ton kum midyesi ile 400 kilogram deniz patlıcanı ele geçirildi. Canlı deniz ürünleri ekipler tarafından denize bırakıldı. Olayla ilgili 4 kişiye toplam 5 bin 288 TL idari para cezası kesildi.
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