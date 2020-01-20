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Gelibolu’da saman yüklü kamyon alev aldı

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde dün gece seyir halinde olan saman yüklü bir kamyonda yangın çıktı. Olayda can kaybı ve yaralanan olmazken, kamyon kullanılamaz hale geldi.

IHA20.01.2020  08:18 - Güncelleme: 20.01.2020  08:18

Dün gece Edirne’nin Keşan ilçesinden Gelibolu’ya doğru hareket eden Ejder Uçar yönetimindeki 24 EU 268 plakalı saman yüklü kamyonda henüz nedeni bilinmeyen bir yangın çıktı. Güneyli rampasında kamyonun alev alması sonrası şoför Ejder Uçar aracı yol kenarında durdurup indi ve bölgeden uzaklaştı.

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma, polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kısa sürede söndürüldü. Kamyon kullanılamaz hale gelirken, olayda can kaybı ve yaralanan olmadı.

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