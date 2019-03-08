Gelin bu eserin sanatçıları olun

Başkan Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında koruyucu aileler, devlet koruması altında büyüyen çocuklar, iş adamları, sanatçılar ve gazetecilere Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kış Bahçesi’nde yemek verdi. Emine Erdoğan, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayarak, “Bu hafta her salonda kadınların sorunları konuşuluyor. İnanıyorum ki onlarca yılda konuşulmaya devam edecek. Ben de bu sefer istedim ki, bu anlamlı günde merhametin, vicdanın, fedakârlığın yuvalandığı yürekleri misafir edelim. Merhameti kalplerinin içine bir astar gibi geçirmiş koruyucu ailelerimiz ile tanışalım, gösterdikleri yüce gönüllülük için onları da tebrik edelim” dedi.

Koruyucu ailelik çağrısı

Erdoğan, şu anda devletin himayesinde güven içinde yaşayan ama sıcak aile ortamına hasret çocukların olduğuna dikkat çekerek, koruyucu ailelik çağrısında bulundu. Emine Erdoğan, “Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız büyük bir titizlik içinde onları sıcak yuvalarla buluşturma gayreti içinde. İnanıyorum ki, toplumumuzda bu çağrıya cevap verecek nice güzel gönüllü insan var. Bakım ve eğitim masrafları devlet tarafından karşılanan bu çocuklarımıza açacağınız şey sadece gönülleriniz. Bir insana içinde bayram sabahlarının, yaz tatillerinin, karne günü kutlamalarının birlikte geçirildiği bir çocukluğu hediye etmekten daha anlamlı ne olabilir? Lütfen eşinize, dostunuza, komşularınıza sahip çıktığınız çocukların şen kahkahalarının evinizdeki bereketi nasıl artırdığını, gönülleri yıkayıp pir-ü pak yaptığını anlatın. Yürekleri iyilikle taşan insanlar hiçbir şey yapamasalar da, bir hafta sonunu Sevgi Evleri’ne ayırıp evlatlarımızı sevindirebilirler. Onların hayat yolculuğunda bir fener olabilirler” açıklamasında bulundu.

ÇOCUKLAR İÇİN MİLAT

Emine Erdoğan’ın verdiği yemeğe katılan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, güçlü, sağlıklı aile yapılarına sahip olan toplumların geleceğe umutla baktığını dile getirdi. Bakan Selçuk, ailenin birlik ve beraberliğin, devlet ve millet olma şuurunun en önemli kaynağı olduğunu vurguladı. 2012’de Emine Erdoğan’ın himayelerinde ‘Koruyucu Aile’ temasıyla Ankara’da başlatılan ‘Gönül Elçileri Projesi’nin çocukların geleceği için bir milat olduğunu vurguladı. Bakan Selçuk, koruyucu aile yanına yerleştirilen çocuk sayısında da ülke genelinde önemli bir artış olduğunu ifade ederek, “10 ilde koruyucu aile yanında kalan çocuk sayımız, kuruluşta kalan çocuk sayımızı geçmiş durumda. 2002’de 510 koruyucu aile yanında 515 çocuğumuz varken, bugün 5 bin 370 koruyucu ailemiz yanında 6 bin 564 çocuğumuz bulunuyor” şeklinde konuştu.