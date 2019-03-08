Gelin bu eserin sanatçıları olun
Emine Erdoğan, koruyucu ailelik çağrısında bulunarak, “Dünyanın 7 büyük harikası var. Ben, 8. harikanın bir insana dönüp baktığında tebessüm edeceği bir çocukluk inşa etmek olduğunu düşünüyorum. Sizleri de bu eserin sanatçıları olmaya davet ediyorum” dedi.
Başkan Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında koruyucu aileler, devlet koruması altında büyüyen çocuklar, iş adamları, sanatçılar ve gazetecilere Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kış Bahçesi’nde yemek verdi. Emine Erdoğan, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayarak, “Bu hafta her salonda kadınların sorunları konuşuluyor. İnanıyorum ki onlarca yılda konuşulmaya devam edecek. Ben de bu sefer istedim ki, bu anlamlı günde merhametin, vicdanın, fedakârlığın yuvalandığı yürekleri misafir edelim. Merhameti kalplerinin içine bir astar gibi geçirmiş koruyucu ailelerimiz ile tanışalım, gösterdikleri yüce gönüllülük için onları da tebrik edelim” dedi.
Koruyucu ailelik çağrısı
Erdoğan, şu anda devletin himayesinde güven içinde yaşayan ama sıcak aile ortamına hasret çocukların olduğuna dikkat çekerek, koruyucu ailelik çağrısında bulundu. Emine Erdoğan, “Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız büyük bir titizlik içinde onları sıcak yuvalarla buluşturma gayreti içinde. İnanıyorum ki, toplumumuzda bu çağrıya cevap verecek nice güzel gönüllü insan var. Bakım ve eğitim masrafları devlet tarafından karşılanan bu çocuklarımıza açacağınız şey sadece gönülleriniz. Bir insana içinde bayram sabahlarının, yaz tatillerinin, karne günü kutlamalarının birlikte geçirildiği bir çocukluğu hediye etmekten daha anlamlı ne olabilir? Lütfen eşinize, dostunuza, komşularınıza sahip çıktığınız çocukların şen kahkahalarının evinizdeki bereketi nasıl artırdığını, gönülleri yıkayıp pir-ü pak yaptığını anlatın. Yürekleri iyilikle taşan insanlar hiçbir şey yapamasalar da, bir hafta sonunu Sevgi Evleri’ne ayırıp evlatlarımızı sevindirebilirler. Onların hayat yolculuğunda bir fener olabilirler” açıklamasında bulundu.
ÇOCUKLAR İÇİN MİLAT
Emine Erdoğan’ın verdiği yemeğe katılan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, güçlü, sağlıklı aile yapılarına sahip olan toplumların geleceğe umutla baktığını dile getirdi. Bakan Selçuk, ailenin birlik ve beraberliğin, devlet ve millet olma şuurunun en önemli kaynağı olduğunu vurguladı. 2012’de Emine Erdoğan’ın himayelerinde ‘Koruyucu Aile’ temasıyla Ankara’da başlatılan ‘Gönül Elçileri Projesi’nin çocukların geleceği için bir milat olduğunu vurguladı. Bakan Selçuk, koruyucu aile yanına yerleştirilen çocuk sayısında da ülke genelinde önemli bir artış olduğunu ifade ederek, “10 ilde koruyucu aile yanında kalan çocuk sayımız, kuruluşta kalan çocuk sayımızı geçmiş durumda. 2002’de 510 koruyucu aile yanında 515 çocuğumuz varken, bugün 5 bin 370 koruyucu ailemiz yanında 6 bin 564 çocuğumuz bulunuyor” şeklinde konuştu.
Emine Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Külliye’de yemek verdi. Programa aralarında yazarımız Fadime Özkan’ın da yer aldığı koruyucu aileler ile çok sayıda ünlü isim katıldı.
Fedakâr anne engelli kızını okula sırtında taşıyor
Kars’ta yaşayan Turan-Bedriye Bayrambey çiftinin üç çocuğundan en büyüğü olan 11 yaşındaki Meryem Bayrambey’e, 1 yaşındayken Serebral Palsi teşhisi koyuldu, minik kızın kalçasında bir çıkık olduğunu tespit etti. Meryem’in babası Turan Bayrambey, işi gereği İstanbul’da olması dolayısıyla Meryem’in yükünü annesi Bedriye tek başına üstleniyor. Meryem, günlük yaşantısını ise hayırseverlerce bağışlanan engelli akülü araba ile sürdürüyor. Küçük kız, köy yollarının asfalt olmaması ve kar yağışı nedeniyle akülü arabayı kullanamadığı için 1 kilometrelik okul yolunu annesinin sırtında gidip geliyor. En büyük hayali, iyileşip öğretmen olmak olan Meryem, “Okula yürüyerek gidemediğim için annem beni sırtında taşıyor. Annem çamurda çok zorlanıyor ama benim okumam için yapıyor. Annem beni okula götürünce çok mutlu oluyorum, lütfen bana yardım edin” ifadesini kullandı.
Ölene dek yanlarındayım
Manisa’da yaşayan ev kadını Ayla Genç ile emekli Bayram Genç (59) çifti ilk olarak 2006’da davranış bozukluğu engeli bulunan 10 yaşındaki Enis’e, 2012’de yüzde 50 zihinsel engelli 15 yaşındaki Ayşenur’a, son olarak 2013’de 14 yaşındaki Yusuf’a koruyucu aile oldu. Kendi evlatlarına gösterdiği ilgi ve sıcaklığı koruyuculuğunu yaptığı 3 çocuğa da gösterdiğini ifade eden Ayla Genç, “Benim 2 değil, 5 evladım var. Belki 9 ay karnımda taşımadım, kan bağımız yok ama onlar benim resmen canımdan bir parça oldu. Sağlığım yerinde olduğu müddetçe onların ölene dek yanındayım” dedi.
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