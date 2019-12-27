Gelin görümce iki saat arayla vefat etti

IHA 27.12.2019 14:15 - Güncelleme: 27.12.2019 14:15



Bugün Merkez Çarşı Cami’inde Cuma Namazı sonrası kılınan cenaze namazına İlçe Belediye Başkanı Dr Ahmet Yaptırmış , Ak Parti İlçe Başkanı A.Kerim Polat , Aşkale Meslek Yüksek Okulu önceki Müdürü Prof Dr. Önder Çalmaşur, aile yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Masallarda bile izine az rastlanan sevginin sahipleri gelin-görünce helallik alınmasından sonra kılınan namazlar sonrası ilçe mezarlığında dualarla son yolculuklarına uğurlandı. Bugün Merkez Çarşı Cami’inde Cuma Namazı sonrası kılınan cenaze namazına İlçe Belediye Başkanı Dr Ahmet Yaptırmış , Ak Parti İlçe Başkanı A.Kerim Polat , Aşkale Meslek Yüksek Okulu önceki Müdürü Prof Dr. Önder Çalmaşur, aile yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.Masallarda bile izine az rastlanan sevginin sahipleri gelin-görünce helallik alınmasından sonra kılınan namazlar sonrası ilçe mezarlığında dualarla son yolculuklarına uğurlandı.

Günümüzde sıkça duyduğumuz Gelin-Görümce kavgalarının aksine günlük yaşamlarında hayatları boyunca bir birini çok seven ve hiç incitmeyen Gelin-Görümce iki saat arayla hayatlarını kaybettiler.