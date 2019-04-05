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Gelinim Mutfakta 5 Nisan puan durumu! Gelinim Mutfakta puan tablosu! Kim birinci oldu?

Gelinim Mutfakta 5 Nisan puan durumu bugün en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Gelinim Mutfakta puan tablosu açıklandı mı? 5 Nisan Cuma günleri Gelinim Mutfakta programı büyük bir çekişmeye sahne oluyor. Dün Kaynanaların yaptığı oylamanın ardından Gelinim Mutfakta'da birinci belli oldu. Fatih Ürek’in sunumunu yaptığı yarışmada heyecan devam ediyor. Haftanın ilk gününde kaynanalardan yüksek puanları Gülcan Ekinci ve Beyza Bitmiş aldı. Çeyrek altını ise, bir gelin kazandı. 14 puan alan Beyza, hem gün birincisi unvanının hem de çeyrek altının sahibi oldu. Kanal D'nin sevilen programı Gelinim Mutfakta ile ilgili merak edilenlere haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz....

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Gelinim Mutfakta 5 Nisan puan durumu açıklandı mı? Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? gibi soruların yanıtları araştırılıyor.  Hafta içi her gün yayınlanan Gelinim Mutfakta programı büyük bir ilgi görüyor. Peki Gelinim Mutfakta kim elendi? Bilezikleri kim kazandı? 5 Nisan Haftanın birincisi kim oldu? Fatih Ürek’in sunumunu yaptığı yarışmada bugün heyecan dorukta Gelinim Mutfakta puan durumu tablosu ve bugün kimin birinci olacağı merak ediliyor. Dün kaynanaların yaptığı oylamanın sonucunda Gelinim Mutfakta'da birinci belli oldu. Yapılan oylama neticesinde günün en düşük puanını alan gelini 9 puanla Burcu oldu. İkinci gelin ise 11 puanla Gülcan olurken, 15 puan alan Beyza ise üçüncülük elde etti.  En yüksek puan ile çeyrek altının sahibi olan gelin 16 puanla Ezgi, çeyrek altının sahibi oldu. 
Kanal D'nin gündüz kuşağında reyting rekorları kıran programu Gelinim Mutfakta ile ilgili merak edilenlerin tümü haberimizin içerisinde yer alıyor. 
 
GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?
5 Nisan Gelinim Mutfakta birincisi henüz açıklanmadı. 5 Nisan Gelinim Mutfakta yarışmasında birinci olan isim açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacak. 
 
GELİNİM MUTFAKTA PUAN TABLOSU

Bu hafta Nazlı-Beyza Bitmiş, Besime-Gülcan Ekinci, Birsel-Burcu Pekgöz ve Reyhan-Ezgi Yıldırım çiftleri yarıştılar. Haftanın ilk gününde kaynanalardan yüksek puanları Gülcan Ekinci ve Beyza Bitmiş aldı. Çeyrek altını ise, bir gelin kazandı. 14 puan alan Beyza, hem gün birincisi unvanının hem de çeyrek altın kazandı.
 
3 NİSAN GELİNİM MUTFAKTA NELER OLDU?
Gelinim Mutfakta'nın 3 Nisan 2019'da ekranlara gelen 73. bölümünde Nazlı-Beyza Bitmiş, Besime-Gülcan Ekinci, Birsel-Burcu Pekgöz ve Reyhan-Ezgi Yıldırım çiftleri " yumurtalı biber sapı kavurması " ile yarıştılar. Değerlendirme sonunda; gün sonuncusu 9 puanla Beyza oldu, Beyza'yı 10 puanla Ezgi takip etti. Gün birincisi 16 puanla Gülcan oldu. 14 puanla Burcu ise günü ikinci tamamladı.
 
 
4 NİSAN GELİNİM MUTFAKTA NELER OLDU?
 
 
Kaynanaların yaptığı oylamanın sonucunda Gelinim Mutfakta'da birinci belli oldu. Yapılan oylamaya göre; Günün en düşük puanını alan gelini 9 puanla Burcu oldu. İkinci gelin ise 11 puanla Gülcan olurken, 15 puan alan Beyza ise üçüncülük elde etti. En yüksek puan ile çeyrek altının sahibi olan gelin 16 puanla Ezgi, çeyrek altının sahibi oldu.
 

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