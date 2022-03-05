Gelinini öldüren kayınpeder koronavirüsten hayatını kaybetti

DHA 5 Mart 2022 Cumartesi 15:45 - Güncelleme: 5 Mart 2022 Cumartesi 15:45

Olay, geçen yılın Nisan ayında Laleli Mahallesi 4565 Sokak'ta meydana geldi. Cemal Çınar, birlikte yaşadığı kızı Gülsever E. (65) ile aracıyla evinin önüne geldi. Bu sırada yanlarına, Cemal Çınar'ın aynı sokakta oturan oğulları Muammer Çınar (52) ve Mustafa Çınar (55) geldi. Baba ile çocukları arasında, iddiaya göre, evin arkasındaki miras kalan 2 hektarlık arazinin satışı konusunda tartışma çıkarken kavgaya dönüştü. Kavgaya Muammer Çınar'ın eşi Döndü Çınar, oğulları Mustafa Çınar (28) ve Süleyman Çınar (18) da katıldı. Sopa ve bıçakların da kullanıldığı kavgada Cemal Çınar, iddiaya göre, kendisini savunmak için rastgele salladığı bıçağı gelini Döndü Çınar'a sapladı. Kavga, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen polis ekiplerinin müdahalesiyle sona erdi. Kavgada Cemal Çınar, gelini Döndü Çınar ile oğlu Muammer Çınar, Mustafa Çınar, torunu Mustafa Çınar, Süleyman Çınar ile kızı Gülsever E., bıçak ve sopa darbeleriyle yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kayınpederi Cemal Çınar'ın göğsünden bıçakladığı Döndü Çınar, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

İTİRAZ SONRASI TUTUKLANDI

Gözaltına alınan Cemal Çınar, ifadesinde, gelinini bıçaklamadığını öne sürdü. Döndü Çınar'ın, otopsi raporuyla 4 bıçak darbesi ile öldürüldüğü belirlendi. Gelininin ölümüne neden olduğu iddiasıyla 'kasten öldürme' suçundan adliyeye sevk edilen Cemal Çınar için tutuklama kararı verildi. Bunun üzerine Cemal Çınar'ın cezası; yaşı, kronik rahatsızlıkları ve işitme kaybı nedeniyle ev hapsine çevrildi. Karara yapılan itiraz sonrası yeniden gözaltına alınıp, tutuklanan Cemal Çınar, cezaevine konuldu.

CEZAEVİNDE KORONAVİRÜSE YAKALANDI

Gelini Döndü Çınar'ı 4 bıçak darbesiyle öldüren Cemal Çınar, 1 hafta önce cezaevinde koronavirüse yakalandı. Çınar, tedavi gördüğü Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesi'nde bugün hayatını kaybetti.