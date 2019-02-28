Gelin-kaynana uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi’ndeki bir evde uyuşturucu etkili kırmızı ve yeşil reçeteli ilaçların bağımlılara satışının yapıldığı istihbaratını aldı.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, kırmızı ve yeşil reçeteli 350 hap ile bir ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.

Bunun üzerine Semra E. (31) ile kayınvalidesi Arife S. (50) gözaltına alındı.

Semra S'nin 1 ve 2,5 yaşındaki iki çocuğu da kendileriyle birlikte Adana Adli Tıp Birimine getirildi.

Sağlık kontrolünün ardından "uyuşturucu ticareti yapmak" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen gelin-kaynana tutuklandı.

Semra E'nin iki çocuğunun da yakınlarına teslim edildiği öğrenildi.