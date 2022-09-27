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Gemiden denize düşen 4 asker kurtarıldı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, Donanma Komutanlığı'ndaki Tersane Komutanlığı'nda bakıma alınan gemide çalışma yapan 4 asker denize düştü. Ekipler tarafından sudan çıkarılan askerler, hastanede tedaviye alındı.

DHA27 Eylül 2022 Salı 13:09 - Güncelleme:
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Olay, saat 11.30 sıralarında Gölcük Donanma Komutanlığı'nda bulunan Tersane Komutanlığı'ndaki iskelede meydana geldi. İskeleye bağlı bakıma alınan gemide çalışma yapılırken, 4 asker henüz bilinmeyen nedenle denize düştü. Donanma Komutanlığı, itfaiye ve deniz polisinden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Boğulma tehlikesi geçiren askerler, ekipler tarafından sudan çıkarılıp Gölcük Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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