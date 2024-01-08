İSTANBUL 16°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Ocak 2024 Pazartesi / 27 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,8952
  • EURO
    32,7349
  • ALTIN
    1949.52
  • BIST100
    7766.24
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Gemiler Türkiye'ye ulaştı! Danimarka ve Cezayir'den yola çıkmışlardı
Güncel

Gemiler Türkiye'ye ulaştı! Danimarka ve Cezayir'den yola çıkmışlardı

Cezayir bandıralı LNG gemisi 'Tessala' ile Danimarka bandıralı LNG gemisi 'Seapeak Meridian' adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemileri dün Türkiye'ye ulaştı.

AA8 Ocak 2024 Pazartesi 13:22 - Güncelleme:
Gemiler Türkiye'ye ulaştı! Danimarka ve Cezayir'den yola çıkmışlardı
ABONE OL

Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Tessala" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisi dün Türkiye'ye ulaştı.

Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgiye göre, 30 Aralık 2023'te Cezayir'den ayrılan 171 bin 800 metreküp kapasiteli LNG gemisi, dün saat 08.03'te Hatay Dörtyol'da bulunan FSRU'ya (Yüzer LNG Depolama ve Gazlaştırma Ünitesi) yanaştı.

Cezayir bandıralı gemi, 2016'da inşa edilmişti.

DANİMARKA BANDIRALI LNG GEMİSİ TÜRKİYE'YE ULAŞTI

ABD'nin Ingleside Limanı'ndan yola çıkan "Seapeak Meridian" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisi dün Türkiye'ye ulaştı.

Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgiye göre, 18 Aralık 2023'te ABD'den ayrılan 163 bin 285 metreküp kapasiteli LNG gemisi, dün saat 17.09'da Marmara Ereğlisi LNG Terminali'ne yanaştı.

Danimarka bandıralı gemi, 2010'da inşa edilmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.