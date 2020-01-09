Genç avukat son yolculuğuna uğurlandı

IHA 09.01.2020 15:01 - Güncelleme: 09.01.2020 15:01

Kaza dün Eskişehir - Seyitgazi yolunda meydana geldi. Enes Duman idaresindeki 26 FF 528 plakalı otomobil, kar yağışı sebebiyle direksiyon hâkimiyetini kaybederek 26 E 2804 plakalı Mesut K. idaresindeki belediye yolcu otobüsüne çarptı. Kaza sonrasında yaralılar Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Enes Duman ve araçta bulunan Eskişehir Barosuna kayıtlı genç ve başarılı avukatlardan Cemre Parmaksız hayatını kaybetti. Bugün Bilecik’in Bozüyük ilçesinde bulunan Kumral Abdal Camii’ne getirilen genç avukatın cenazesi, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı ile defnedilmek üzere Bozüyük Mezarlığı’na götürüldü. Cenazeye; Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Bilecik Barosu Başkanı Halime Aynur, Eskişehir Barosu Başkanı, Av. Mustafa Elagöz, baba Salim Parmaksız, avukat arkadaşları, akrabaları ve yakınları katıldı.

KIZININ RESMİNİ ÖPEREK UĞURLADI



Genç avukatın cenazesi, Kumral Abdal Camii’nde kılınan cenaze namazından sonra araca yüklenirken, babanın kızının fotoğrafını öperek uğurlaması yürekleri dağladı. Son kez kızının cenazesine bakan baba, kılınan namazda gözyaşlarına hakim olamadı

SOSYAL MEDYADA YAPTIĞI PAYLAŞIM YÜREKLERİ DAĞLADI

Avukat Cemre Parmaksız’ın geçtiğimiz günlerde sosyal medyada yapmış olduğu fotoğraf paylaşım ise yürekleri dağladı. Genç avukat, yılbaşı sonrasında "Biliyorsunuz 2020 benim yılım olacak" yazılı fotoğraf ise görenlerin üzüntülerinin artmasına sebep oldu.

"YEMİNİNİ TAM GEÇEN YIL BUGÜN ETMİŞTİ"



Cenazeye katılan TBB Metin Feyzioğlu, genç avukatın am bir yıl önce mazbatasını aldığını ifade ederek, "Allah ailesine sabırlar versin. Bugün avukatlığın 1. yılını tamamladığı gündü. Yeminini tam geçen yıl bugün etmişti. On binlerce ruhsat imzalıyorum. İmzalarken fotoğrafına baktığım, Allah yolunu açık etsin dediğim bir evlat. Fotoğrafını görünce ruhsatını imzaladığımı hatırladım. O kadar üzgünüm ki diyecek söz bulamıyorum. Daha 25 yaşında bir ailenin bir tanecik evladı. Bu acının tarifi yok. Sabırlar diliyorum annesine babasına. Onlar için zaman durdu. Ne diyebilirim ki. Allah sabırlar versin. 1 yıldır gayet güzel ve yoğun bir avukatlık yapıyordu. Kader diyeceğiz ama trafik kazalarında kaybetmek ne kadar kader deyip geçiştirebileceğimiz bir şey değil mi. Acımız gerçekten çok büyük" dedi.

"TÜM HUKUK CAMİASININ BAŞI SAĞ OLSUN"



Eskişehir Baro Başkanı Mustafa Elagöz ise, tüm hukuk camiasına başsağlığı dileyerek, "Dün sabah haber aldık. İlk haber alanlardan birisi benim. Aileye ve babasına ulaştım. Söyleyemedim tabii. Söyleyecek bir şey yok. Allah kimsenin başına vermesin. Son süreçte aile ile beraberdik. Ailenin tek evladı. Konuşmakta bile zorlanıyoruz. Ne diyelim, 25 yaşında bir meslektaşım. Ruhsatını da ben takdim etmiştim. Bugün daha birinci yılı. Başarılı bir meslektaşımızdı. Baromuzun gençlik meclisinde aktif görev alan bir arkadaşımızdı. Sevdiğimiz çok hanım bir avukatımızdı. Sözler kifayetsiz kalıyor. Böyle durumlarda ne söyleyeceğimizi emin olun bilemiyoruz. Tüm hukuk camiasının başı sağ olsun" diye konuştu.