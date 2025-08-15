Genç çift evlerinde ölü bulundu

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Süleymaniye Mahallesi'nde yaşandı. İnşaat işçisi olan 30 yaşındaki Sinan Ejder ile 27 yaşındaki eşi Kadriye Ejder'den haber alamayan yakınları, giriş kattaki evlerine gitti. Kapıyı açan yakınları çiftin kanlar içerisinde yerde yattığını gördü. Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrol sonucu çiftin hayatını kaybettiğini belirledi.

CİNAYET Mİ İNTİHAR MI OLDUĞU ARAŞTIRILIYOR

Sokağa şerit çeken polis ekipleri, olayı haber alıp gelen yakınlarını eve yaklaştırmadı. Cesetler, savcının incelemesinin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Silahla vuruldukları belirlenen çiftin cinayete mi kurban gittikleri yoksa aralarında yaşanan bir tartışmanın ardından mı gerçekleştiğiyle ilgili araştırma devam ediyor. Öte yandan çiftin 4 yaşındaki kız çocuklarının ise olay yaşandığında evde olmadığı, bir yakınlarının yanında olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.