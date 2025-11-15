İSTANBUL 17°C / 9°C
15 Kasım 2025 Cumartesi
Güncel

Genç girişimcilere 3 milyar liralık destek... Bakanlık ile KGF arasında imzalar atılacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Kredi Garanti Fonu (KGF) arasında, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından mezun olan gençlere, kendi işlerini kurmaları ve mezuniyet alanlarında istihdam edilmelerine yönelik destek verilmesi amacıyla protokol imzalanacak. Protokol çerçevesinde, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumundan mezun olup kendi alanında iş kuran girişimcilerin ve mezunları alanında istihdam eden KOBİ'lerin krediye erişimine destek olmak amacıyla, KGF tarafından yaklaşık 3 milyar 750 milyon lira bütçe ayrılması öngörülüyor.

15 Kasım 2025 Cumartesi 17:48
Genç girişimcilere 3 milyar liralık destek... Bakanlık ile KGF arasında imzalar atılacak
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, KGF portföy garantisiyle mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından mezun olan 29 yaş ve altı gençlerin, girişimcilik yoluyla kendi işlerini kurmalarını ve Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) tarafından alanlarında istihdam edilmelerini teşvik etmeye yönelik işbirliği yapılacak.

"Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolü" kapsamında mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından mezun olan gençlerin kendi işlerini kurmaları ve KOBİ'ler bünyesinde mezun oldukları alanda istihdam edilmelerini desteklemek üzere elektronik ortamda veri ve bilgi paylaşılması amaçlanıyor.

Protokol ile mezunların kurduğu ve mezunları istihdam eden KOBİ'lere kullandırılacak kredilere yönelik kefalet mekanizması oluşturulması hedefleniyor.

Bilişim sistemlerinde kurulacak kayıtlı ağ servisi üzerinden bilgi aktarımını da içeren işbirliği protokolü doğrultusunda, sağlanacak desteklere ilişkin bilgilendirme ve yönlendirme faaliyetleri yürütülecek.

Protokol çerçevesinde, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumundan mezun olup kendi alanında iş kuran girişimcilerin ve mezunları alanında istihdam eden KOBİ'lerin krediye erişimine destek olmak amacıyla, KGF tarafından yaklaşık 3 milyar 750 milyon lira bütçe ayrılması öngörülüyor.

