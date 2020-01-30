İSTANBUL 8°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9769
  • EURO
    6,5871
  • ALTIN
    300.585
  • BIST100
    118791
Güncel

Genç kadın kocasını öldürdü

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde kendisini bir başka kadınla aldattığını ileri süren genç kadın, 10 yıllık eşini bıçaklayarak öldürdü.

IHA30.01.2020  10:18 - Güncelleme: 30.01.2020  10:18

Olay, dün Sorgun Ahmetefendi Mahallesi 3081 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir süredir işsiz olan eşinin kendisini bir başka kadınla aldattığını ileri süren 28 yaşındaki H.Y., 10 yıllık eşi Ekrem Y. (33) ile tartışmaya başladı. H.Y., evdeki 2 çocuğunu alıp evden ayrılmak istedi. Eşi izin vermeyince ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu H.Y., eşi Ekrem Y.’yi boynunun arka kısmından bıçaklayarak öldürdü.

Kavgayı duyan komşuları durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri Ekrem Y.’nin cansız bedeni ile karşılaştı. Cumhuriyet başsavcısının olay yerinde yaptığını incelemelerin ardından Ekrem Y.’nin cansız bedeni Sorgun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Gözaltına alınan H.Y. ise emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yan bakma kavgası can aldı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Sudan düğmeye bastı!
Sudan düğmeye bastı!

Sudan düğmeye bastı!

Netanyahu'ya çok sert mektup! Tehdit etti: Durdururuz
Netanyahu'ya çok sert mektup! Tehdit etti: Durdururuz

Netanyahu'ya çok sert mektup! Tehdit etti: Durdururuz

Türk donanmasından Hafter'e gözdağı
Türk donanmasından Hafter'e gözdağı

Türk donanmasından Hafter'e gözdağı

Rus yetkili, İsrail'in Rus savunma sistemini nasıl vurabildiğini açıkladı
Rus yetkili, İsrail'in Rus savunma sistemini nasıl vurabildiğini açıkladı

Rus yetkili, İsrail'in Rus savunma sistemini nasıl vurabildiğini açıkladı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.