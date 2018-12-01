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Genç kadını kaçırmak istediği iddia edilen şüpheliler yakalandı

Sivas'ta bir kadını rahatsız ettiği ve kaçırmak istediği ileri sürülen şüpheliler, polis tarafından yakalandı.

  • AA
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Alınan bilgiye göre, E.P. adlı genç kadın, bazı kişilerin kendisine mesaj atarak rahatsız ettiğini iddia ederek, polise şikayette bulundu.

Çalışma başlatan polis ekipleri, E.P'nin şüphelilerle buluşmasını sağladı.

Buluşma için Mevlana Mahallesi'ne otomobille gelen zanlılar T.B. ve Y.E, kadını kolundan tutarak zorla araca bindirmek istedi ve bu sırada otomobili hareket ettirdi. Genç kadın, ayaklarını yerden kaldırarak çok kısa süre araçla hareket etti.

Olay yerinde tedbir alan ekipler, aracı durdurarak şüphelileri gözaltına aldı.

Zanlılar, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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