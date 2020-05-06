İSTANBUL 22°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,1417
  • EURO
    7,7232
  • ALTIN
    390.846
  • BIST100
    98879
Güncel

Genç kaleci Ali Emre göreve hazır

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'nun kalecilerinden 21 yaşındaki Ali Emre Yanar, göreve hazır olduğunu bildirdi.

AA06 Mayıs 2020 Çarşamba 10:28 - Güncelleme: 06 Mayıs 2020 Çarşamba 10:28
ABONE OL

Ali Emre Yanar, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, 12 yıldır Altınordu'da olduğunu belirtti.

Trabzonspor'a transfer olan Erce Kardeşler ve bu sezon takımın kalesini koruyan Erhan Erentürk'ten çok şey öğrendiğini ifade eden Ali Emre Yanar, "Altınordu artık benim evim. Her zaman göreve hazırım. Bana her zaman güvenen teknik direktörümüz Hüseyin Eroğlu’na teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Ali Emre Yanar, 2017-2018 sezonunda Denizlispor ile oynanan lig maçında yaşadığı çapraz bağ sakatlığının çok zorlu bir süreç olduğunu belirterek, "Artık her şey geride kaldı ve ileriye bakıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

2.5 yaşındaki Derin'den 'Evde Kal' uyarısı

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.