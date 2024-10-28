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Genç kıza saldırıp yaraladı: Tutuklandı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde sokakta komşusunun kızını bıçakla yaralayan kişi tutuklandı.

AA28 Ekim 2024 Pazartesi 07:12 - Güncelleme:
Genç kıza saldırıp yaraladı: Tutuklandı
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17 yaşındaki Ç.E.D, Ulucak Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi'nde sokakta komşusunun kızı B.Ç'ye (18) bıçakla saldırıp, yaralayarak olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Boyun bölgesinden yaralanan B.Ç, Kemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ekipler, Ç.E.D'yi, Bornova ilçesi Beşyol Mahallesi'ndeki saklandığı evinde gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ç.E.D, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

B.Ç'nin, ifadesinde, Ç.E.D'nin bir süredir kendisini rahatsız ettiğini söylediği öğrenildi.

Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, Ç.E.D'nin sokakta karşılaştığı B.Ç'yi kovalayarak yere düşürdüğü ve bıçaklayarak olay yerinden kaçtığı anlar görüldü.

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