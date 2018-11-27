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Genç kızın ölümünü film gibi izlediler

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde 15 yaşındaki liseli kız 7. kattan atlayarak kendini boşluğa bıraktı. Genç kız hayatını kaybederken, yüzlerce kişi etrafına toplanıp yaşanan olayı film izler gibi izledi.

  • İHA
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Olay, Ereğli ilçesine bağlı Süheyla Erel Sokak üzerinde bulunan bir iş merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, lise 2. sınıfta okuyan M.K. öğle tatilinde arkadaşları ile tartıştıktan sonra iş merkezine geldi. Genç kız bir süre sonra iş merkezinin 7. katından kendisini boşluğa bırakarak beton zemine düştü. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden lise öğrencisinin arkadaşları gözyaşlarına boğulurken, olay yerine gelen babası ise kızına sarılıp “Kızım sen ne yaptın? Ben sensiz ne yaparım?” diyerek ağladı. Olay yerine gelen genç kızın annesi de sinir krizleri geçirdi. 
 
Film izler gibi izlediler 
 
Genç kızın intiharı sonrası olay yerinin etrafına toplanan yüzlerce kişi film izler gibi polis ve sağlık ekiplerinin çalışmalarını izledi. Olayı yakından görmeye çalışan meraklı vatandaşları uzaklaştırmak için polis defalarca uyarıda bulunmasına rağmen, kalabalık bir türlü dağılmadı. Lise öğrencisi genç kızın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere ambulans ile Kdz. Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. 
Savcılık kaza ile ilgili olarak soruşturma başlattı. 

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