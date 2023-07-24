Genç mimarın ölümünde İmamoğlu detayı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda Ankara istikametinde seyir halinde olan Abubakar Baled O Jubran, 14 Eylül 2021 akşamı İstanbul Tekstilkent mevkiinde kaza yaptı.

Çok sayıda vatandaş ile polisler yardıma koştu. Ancak o sırada arkadan gelen Kayhan K., fren bile yapmadan kaza alanında bulunanlara çarptı. 32 yaşındaki mimar Şiyar Ümit öldü, aralarında polis memuru Mertcan Karapınar ile yine mimar olan Baran Sarohan'ın da bulunduğu 6 kişi de ağır yaralandı.



Sabah'ın haberine göre; Kazayla ilgili Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargı süreci devam ederken, polis tutanağına göre yüzde 100 kusurlu olan Kayhan K. ile ilgili sürpriz bir detay gün yüzüne çıktı.



Kayhan K.'nin, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ailesinin sahibi olduğu Beylikdüzü'deki İmamoğlu İnşaat A.Ş.'de çalıştığı, aracın da yine bu şirkete ait olduğu ortaya çıktı. Deren adlı bir kız babası olan genç mimarın ailesi, İmamoğlu İnşaat ve sürücü Kayhan K.'ye ek bir dava açarak tazminat talebinde bulundu.



Küçükçekmece Adliyesi Asliye Hukuk Mahkemesi'ne aile adına başvuran avukat, hazırladığı dilekçede ölen mimar Şiyar Ümit'in annesi Şükran Ümit, baba Cahit Ümit ve abla Ümmü Gülsüm Ümit için her birine 1'er milyon olmak üzere toplamda 3 milyon manevi tazminat istedi. Ayrıca anne Şükran ümit için 10 bin lira destekten yoksun kalma tazminatı, kaza gününden itibaren faiziyle birlikte istendi.

Soruşturmada ifadesi alan Kayhan K., "Navigasyon cihazında haritaya bakıyordum. O sebeple kazayı görmedim. Frene bassam da duramadım' diyerek kendisini savunmuştu. 34 yaşındaki sürücü, "taksirle ölüme beden olma" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmiş, 8 ay sonra tahliye edilmişti.

GENÇ YAŞTA SOLAN BİR HAYAT, GERİDE KALAN YÜREĞİ YANAN BİR AİLE...

Hakkari'de ve İstanbul'daki çalışma ortamında çok sevilen, çalışkanlığı ile büyük takdir gören Mehmet Şiyar Ümit için ailesi, memleketinde bir anıt mezar da yaptırdı, mezar taşına duygu dolu sözler yazdı. Mimardan geriye biricik kızı Deren ile dillere destan düğünle evlendiği eşi ve yüreği yangın yerine dönen annesi, babası ve ablası kaldı...