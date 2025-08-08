İSTANBUL 30°C / 23°C
Güncel

Genç Teslime başından vurulmuş halde bulunmuştu: Kan donduran olayın faili yakını çıktı

Aydın Efeler'de üniversite öğrencisi 20 yaşındaki Teslime Hanedan, yol kenarında başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan erkek arkadaşı kasten öldürme suçundan tutuklandı, diğer şüphelilerden 4'ü serbest bırakıldı.

8 Ağustos 2025 Cuma 23:09
Genç Teslime başından vurulmuş halde bulunmuştu: Kan donduran olayın faili yakını çıktı
Kalfaköy Mahallesi'nde 6 Ağustos gecesi yol kenarında cesedi bulunan 20 yaşındaki Teslime Hanedan'ın ölümüne ilişkin gözaltına alınan erkek arkadaşı E.F. (19) ile A.P, D.Ç, E.S.A. ve U.B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.P, D.Ç. ve E.S.A. çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı. U.B. hakkında adli kontrol kararı verilirken, Hanedan'ın erkek arkadaşı E.F. (19) ise kadına karşı kasten öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

OLAY

Kalfaköy Mahallesi'nde yolda bir kişinin hareketsiz halde yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmişti.

Sağlık ekipleri, yerde yatan kişinin tabancayla başından vurularak yaşamını yitirdiğini belirlemişti.

Polis ekipleri cansız bedenin Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü 1. sınıf öğrencisi Teslime Hanedan'a ait olduğunu tespit etmişti.

Olayla ilgili Hanedan'ın erkek arkadaşı E.F'nin de aralarında bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alınmıştı.

