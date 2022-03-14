Genç ve Başarılı Sunucu Melissa Bağcı: Spikerin ödevi hiçbir zaman bitmez

14 Mart 2022 Pazartesi 18:39 - Güncelleme: 14 Mart 2022 Pazartesi 18:39

Melissa Bağcı çocukluk hayalini gerçeğe dönüştürdü, haber sunucusu olarak ekrana çıkmayı başardı. Yaklaşık 1 yıldır Beyaz TV'de yayınlanan "Akılda Kalsın" adlı programla seyirci karşısına çıkan ve stüdyoda siyaset dünyasının önemli isimlerini ağırlayan Bağcı, mesleğindeki başarısıyla kısa sürede en beğenilen sunucular arasına girdi. Bağcı'ya "Haber spikeri ve sunucu olmayı isteyen gençlere ne tavsiye edersiniz?" sorusunu yönelttik.

"İLK KURAL: EĞİTİM."



Spikerliğe giden yolun "eğitimden" geçtiğini dile getiren Melissa Bağcı, bu mesleği yapmayı kafaya koyduğunda ilk olarak okulunu değiştirdiğini söyledi: "Çocukluğumdan beri en büyük hayalim haber spikeri olabilmekti. Ama İktisadi İdari Bilimler Fakültesi'ni kazanmıştım. O yıllarda spiker olma hayalim ağır basınca okulumu değiştirdim. Başkent Üniversitesi'nde Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü'nden mezun oldum. Bir işi hakkıyla yapmanın ilk kuralının eğitim almak olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle üniversite okurken diksiyon eğitimleri de aldım. Hatta eğitimlere halen devam ediyorum. Genç arkadaşlarımıza da tavsiyem eğitime önem vermeleri."

"AZİMLİ, İSTİKRARLI VE ÇALIŞKAN OLMAK ZORUNDAYIZ."



İlk programı "Akılda Kalsın" ile yaklaşık 1 yıldır seyirciyle buluşan Melissa Bağcı, kamera arkasından önüne transfer olma sürecinin de hiç kolay olmadığını söyledi. Zorluklara karşın pes etmediğini, gayretle, azimle çalıştığını dile getiren Bağcı, şöyle konuştu: "İlk canlı yayınıma çıkmadan önce çok ciddi bir hazırlık sürecinden geçtim. 2 ay boyunca her gün sanki gerçekten canlı yayına çıkıyormuşum gibi deneme çekimi yaptık. Canlı yayında gerçekleşmesi olası tüm durumlara ve aksiliklere karşı nasıl davranmam, ne tepki vermem gerektiğini düşündük, bunları test ettik. Zorlu olduğu kadar keyifli bir süreçti. Benim için çok eğitici oldu. Pes etmedim, hayalime ulaşmak için elimden geleni yaptım. Bu süreçte hırslı değil ama azimliydim. Başarı azim gerektirir. Başarıya giden yolda en önemli koşullar; azimli, istikrarlı ve çalışkan olmaktır bana göre. Bu mesleği yapmayı hedefleyenlere de bu duygularla yola çıkmalarını söyleyebilirim."

"GENEL KÜLTÜR ÇOK ÖNEMLİ."



Melissa Bağcı, spikerlik için genel kültürün de önemli bir kriter olduğunu belirtti: "Spikerlik yalnızca prompter'da akan yazıları doğru vurguyla okumaktan ibaret bir meslek değil. Canlı yayında bir anda kendinizi önemli bir son dakika gelişmesini aktarırken bulabilirsiniz. Dolayısıyla gündemi takip etmek ve genel kültürünüzü geliştirmek zorundasınız. Bunun yolu da çok okumaktan, sadece Türkiye'nin değil, dünyanın da gündemini yakından takip etmekten geçiyor. Yani spikerin ödevi hiç bitmez."