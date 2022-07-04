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Gençler 15 Temmuz şehitleri için koşuyor

15 Temmuz Derneği'nin öncülüğünde; İstanbul Valiliği, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Gençlik Vakfı ve Öncü Spor Kulübü'nün ortaklığında Vatan Koşusu'nun bu yıl ikincisi düzenlendi.

4 Temmuz 2022 Pazartesi 14:36 - Güncelleme:
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Gençler; 15 Temmuz gecesi, vatanları uğruna canlarını hiçe sayarak şehadete yürüyen 251 vatandaşımızı anmak ve minnetlerini göstermek amacıyla koştular.

Koşuya; üzerlerinde 251 şehidin adının yazılı olduğu tiöşrtleri giyen 251 sporcu, TÜGVA üyeleri ve yüzlerce genç katıldı. Programa gençlerin yanı sıra basının da ilgisi yoğundu.

BAYRAK TESLİM TÖRENİ

Çengelköy'de başlayan koşu; Şehitler Makamı'na varan 251 sporcunun, ellerindeki bayrağı şehit çocuklarına teslim etmeleriyle son buldu.

Ardından Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Prof. Dr. Burhanettin Hacıcaferoğlu, 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu, Önder İmam Hatipliler Derneği Başkanı Abdullah Ceylan ve Fenerbahçe Eski Teknik Direktörü İsmail Kartal; sporcuların teslim ettiği bayrağı, sırasıyla çocuklardan devralarak konuşmalarını gerçekleştirdi.

Anma programı; protokol konuşmalarının ardından, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve şehitler anısına dua ile sonlandırıldı.

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