Gençleri zehirleyen 4 uyuşturucu taciri tutuklandı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında kentte uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle belirlenen 4 adrese ekipler tarafından dün sabah saatlerinde eşzamanlı operasyon düzenlemişti. Koçbaşı ile 4 evin kapısını kırarak içeri giren ekipler evlerde yaptığı aramalarda 278 adet fişek halinde olduğu değerlendirilen uyuşturucu ve uyarıcı madde ile 1 adet av tüfeği ele geçirmiş ve 13 kişiyi gözaltına almıştı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 13 kişiden 8'ine uyuşturucu kullanmaktan işlem yapıldıktan serbest bırakıldığı öğrenirdi. R.Ö, H.A, B.Ö, A.Ç. ve H.K. emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edilmişlerdi.

Akşam saatlerinde Cumhuriyet Savcısındaki işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen R.Ö, H.A, B.Ö. ve A.Ç. uyuşturucu satmaktan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, H.K. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı öğrenildi.